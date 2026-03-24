Sony’den yapay zeka temizliği: Yüzlerce oyun PlayStation Store’dan kaldırıldı
Sony, PlayStation Store'da kapsamlı bir içerik temizliği yaptı. Şirket yıl başında binden fazla oyunu kaldırmasının ardından şimdi de yaklaşık 1.000 oyunu mağazadan erişilemez hale getirdi. Karardan hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 kullanıcıları etkilendi.
EN ÇOK ETKİLENEN GELİŞTİRİCİ: NOSTRA GAMES
Karardan en fazla etkilenen şirketlerden biri Nostra Games oldu. Sony'nin değerlendirmesine göre düşük kalite standartlarına sahip olduğu düşünülen yaklaşık 90 oyun mağazadan kaldırıldı. Bu oyunların farklı ülkelere yönelik versiyonları da bulunduğu için toplamda yaklaşık 700 oyun PlayStation Store'dan tamamen kaldırılmış oldu. Nostra Games ise Discord üzerinden yaptığı açıklamada Sony'nin bu kararla ilgili kendilerine önceden herhangi bir uyarı göndermediğini belirtti.
CGI LAB GAMES'İN OYUNLARI DA LİSTEDEN ÇIKARILDI
Mağazadan kaldırılan oyunlar yalnızca Nostra Games ile sınırlı değil. CGI Lab Games tarafından geliştirilen bazı yapımlar da artık PlayStation Store'da görünmüyor. Bu iki geliştiriciye ait oyunlar da hesaba katıldığında son temizlik dalgasında yaklaşık 1.000 oyun PlayStation Store'dan kaldırılmış oldu.
Sony'nin bu kararının temel nedeni ise platformda yer alan içeriklerin belirlenen kalite standartlarını karşılamaması olarak gösteriliyor.
SONY HANGİ OYUNLARI DÜŞÜK KALİTELİ SAYIYOR?
Sony'nin düşük kaliteli olarak değerlendirdiği oyunların bazı ortak özellikleri bulunuyor. Bu oyunların büyük kısmı:
➔Çok kısa sürede tamamlanabiliyor
➔Oyunculara hızlı şekilde kupa kazanma imkânı sunuyor
➔Minimum geliştirme süreciyle hazırlanıyor
➔Basit ve sınırlı oynanış sunuyor
Bazı oyunlar yalnızca 10 dakika içinde çok sayıda kupa kazanılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu durum da Sony'nin platformda görmek istediği kalite standardıyla örtüşmüyor.
YAPAY ZEKA KULLANIMI DA NEDENLERDEN BİRİ OLDU
Son dönemde oyun geliştirme süreçlerinde yapay zeka araçlarının yaygın şekilde kullanılması da Sony'nin kararında etkili oldu. Bazı geliştiriciler yapay zeka tarafından oluşturulan kod ve görseller sayesinde çok hızlı oyunlar geliştirebiliyor. Ancak bu tür projelerin önemli bir bölümü sınırlı içerik sunuyor ve kısa sürede tamamlanabiliyor.
OYUNLAR DİĞER PLATFORMLARDA OYNANABİLİYOR
PlayStation Store'dan kaldırılan oyunlar tamamen ortadan kaybolmuş değil. Bu yapımların bir kısmı hala farklı platformlarda oyuncularla buluşmaya devam ediyor. Özellikle Xbox, Steam ve Nintendo platformlarında bu oyunlara erişim sağlanabiliyor. Sony daha önce benzer gerekçelerle kaldırdığı oyunları mağazaya tekrar eklememişti. Bu nedenle son temizlik dalgasında kaldırılan oyunların PlayStation Store'a yeniden eklenmesi beklenmiyor.