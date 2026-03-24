Sony, PlayStation Store'daki oyun kataloğunu yeniden düzenlemek için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, platformda yer alan çok sayıda oyunu mağazadan kaldırarak erişimi kapattı. Bu karar PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcılarını doğrudan etkiledi. Son yapılan düzenleme ile yaklaşık 1.000 oyun mağaza listelerinden çıkarıldı.

Karardan en fazla etkilenen şirketlerden biri Nostra Games oldu. Sony'nin değerlendirmesine göre düşük kalite standartlarına sahip olduğu düşünülen yaklaşık 90 oyun mağazadan kaldırıldı. Bu oyunların farklı ülkelere yönelik versiyonları da bulunduğu için toplamda yaklaşık 700 oyun PlayStation Store'dan tamamen kaldırılmış oldu. Nostra Games ise Discord üzerinden yaptığı açıklamada Sony'nin bu kararla ilgili kendilerine önceden herhangi bir uyarı göndermediğini belirtti.

EN ÇOK ETKİLENEN GELİŞTİRİCİ: NOSTRA GAMES

CGI LAB GAMES'İN OYUNLARI DA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Mağazadan kaldırılan oyunlar yalnızca Nostra Games ile sınırlı değil. CGI Lab Games tarafından geliştirilen bazı yapımlar da artık PlayStation Store'da görünmüyor. Bu iki geliştiriciye ait oyunlar da hesaba katıldığında son temizlik dalgasında yaklaşık 1.000 oyun PlayStation Store'dan kaldırılmış oldu.

Sony'nin bu kararının temel nedeni ise platformda yer alan içeriklerin belirlenen kalite standartlarını karşılamaması olarak gösteriliyor.