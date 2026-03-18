2026 yılı dini takvimine göre Ramazan ayının son teravih namazı, 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı yatsı ezanının ardından kılınacak. Böylece Ramazan boyunca cemaatle eda edilen teravih namazları bu akşam itibarıyla tamamlanmış olacak. 29 gün süren bu manevi yolculukta müminler, son kez saf tutarak Ramazan gecelerinin huzurunu yaşayacak. Bu namaz, aynı zamanda Ramazan'a bir veda, bayrama ise bir hazırlık niteliği taşıyor.

Vatandaşların bulundukları illere göre güncel vakitleri takip ederek camilere yönelmesi tavsiye ediliyor.

Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılındığı için saatler illere göre farklılık gösteriyor. 18 Mart akşamı için bazı büyükşehirlerde öne çıkan vakitler şöyle:

AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI?

Dini kaynaklara göre teravih namazı, oruç tutulan günün gecesinde değil, o günü takip eden gecede kılınır. Bu nedenle son teravih, son oruçtan bir önceki akşam eda edilir.

19 Mart 2026 Perşembe günü arefe günü olacak. Bu akşam yatsı namazından sonra teravih kılınmaz. Müminler bu geceyi daha çok dua, zikir ve tefekkürle geçirerek bayrama hazırlanır.