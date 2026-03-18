Son teravih namazı ne zaman? Arefe günü teravih namazı kılınır mı?
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferinde artık son günler yaşanıyor. Müslümanlar, bir ay boyunca eda ettikleri ibadetlerin ardından hem vedanın hüznünü hem de yaklaşan bayramın sevincini bir arada hissediyor. Bu mübarek günlerde en çok merak edilen konulardan biri ise teravih namazının ne zaman sona ereceği.
2026 yılı dini takvimine göre Ramazan ayının son teravih namazı, 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı yatsı ezanının ardından kılınacak. Böylece Ramazan boyunca cemaatle eda edilen teravih namazları bu akşam itibarıyla tamamlanmış olacak. 29 gün süren bu manevi yolculukta müminler, son kez saf tutarak Ramazan gecelerinin huzurunu yaşayacak. Bu namaz, aynı zamanda Ramazan'a bir veda, bayrama ise bir hazırlık niteliği taşıyor.
İL İL YATSI VAKTİ: TERAVİH SAATLERİ
Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılındığı için saatler illere göre farklılık gösteriyor. 18 Mart akşamı için bazı büyükşehirlerde öne çıkan vakitler şöyle:
- İstanbul: 20:40
- Ankara: 20:23
- İzmir: 20:44
- Bursa: 20:38
Vatandaşların bulundukları illere göre güncel vakitleri takip ederek camilere yönelmesi tavsiye ediliyor.
AREFE GÜNÜ TERAVİH KILINIR MI?
Dini kaynaklara göre teravih namazı, oruç tutulan günün gecesinde değil, o günü takip eden gecede kılınır. Bu nedenle son teravih, son oruçtan bir önceki akşam eda edilir.
19 Mart 2026 Perşembe günü arefe günü olacak. Bu akşam yatsı namazından sonra teravih kılınmaz. Müminler bu geceyi daha çok dua, zikir ve tefekkürle geçirerek bayrama hazırlanır.
BAYRAM SABAHI 20 MART'TA
Ramazan ayının tamamlanmasının ardından gözler bayram sabahına çevrilecek. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Sabahın erken saatlerinde camileri dolduracak olan müminler, bayram namazını eda ederek Ramazan'a veda edecek.