Rapora göre 2015-2025 yılları arası, modern ölçüm tarihinin en sıcak 11 yılı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı ise sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,43 derece daha yüksek ortalama sıcaklıkla, en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak öne çıktı. Bu tablo, küresel ısınmanın geçici değil, kalıcı bir eğilim haline geldiğini ortaya koyuyor.

Dünya genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, yoğun yağışlar ve tropikal fırtınalar yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal sistemleri de derinden sarstı. Bu olaylar, birbirine bağlı küresel sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

OKYANUSLAR ISINIYOR, BUZULLAR HIZLA ERİMEYE DEVAM EDİYOR

Raporda yer alan bulgulara göre okyanuslar, son 20 yılda insanlığın yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 18 katına denk bir ısıyı emdi. Bu durum, gezegenin enerji dengesindeki bozulmanın en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Aynı dönemde buzulların erime hızında ciddi bir artış gözlenirken, Arktik deniz buzu rekor seviyelere yakın düşük değerlerde ölçüldü. Antarktika'daki deniz buzları ise tarihteki en düşük üçüncü seviyeye geriledi.