Son 11 yıl tarihin en sıcağı: Küresel iklimde korkutan kırmızı alarm
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yayımladığı son rapor, küresel iklim sisteminin bugüne kadar kaydedilen en dengesiz dönemine girdiğini ortaya koydu. "Küresel İklimin Durumu 2025" başlıklı çalışmada, son yıllarda art arda kırılan sıcaklık rekorları ve aşırı hava olaylarının ulaştığı boyut dikkat çekti.
Rapora göre 2015-2025 yılları arası, modern ölçüm tarihinin en sıcak 11 yılı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı ise sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,43 derece daha yüksek ortalama sıcaklıkla, en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olarak öne çıktı. Bu tablo, küresel ısınmanın geçici değil, kalıcı bir eğilim haline geldiğini ortaya koyuyor.
AŞIRI HAVA OLAYLARI ZİNCİRLEME ETKİ YARATTI
Dünya genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, yoğun yağışlar ve tropikal fırtınalar yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal sistemleri de derinden sarstı. Bu olaylar, birbirine bağlı küresel sistemlerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
OKYANUSLAR ISINIYOR, BUZULLAR HIZLA ERİMEYE DEVAM EDİYOR
Raporda yer alan bulgulara göre okyanuslar, son 20 yılda insanlığın yıllık enerji tüketiminin yaklaşık 18 katına denk bir ısıyı emdi. Bu durum, gezegenin enerji dengesindeki bozulmanın en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Aynı dönemde buzulların erime hızında ciddi bir artış gözlenirken, Arktik deniz buzu rekor seviyelere yakın düşük değerlerde ölçüldü. Antarktika'daki deniz buzları ise tarihteki en düşük üçüncü seviyeye geriledi.
"ENERJİ DENGESİZLİĞİ" İLK KEZ TEMEL GÖSTERGE OLDU
Raporun en çarpıcı başlıklarından biri ise "Dünya'nın enerji dengesizliği" kavramının ilk kez temel iklim göstergesi olarak öne çıkması oldu. Son 20 yılda hızla artan bu dengesizlik, 2025 itibarıyla rekor seviyeye ulaştı. Bu durum, gezegenin uzaya yaydığından daha fazla enerjiyi tuttuğu anlamına geliyor.
BM'DEN SERT UYARI: "KIRMIZI ALARM VERİYORUZ"
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin değerlendirmesinde, gezegenin sınırlarının zorlandığını vurguladı. Guterres, "Tüm iklim göstergeleri kırmızı alarm veriyor. İnsanlık, tarihin en sıcak 11 yılını art arda yaşadı. Bu bir tesadüf değil, açık bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.
AĞIR BEDEL: CAN KAYBI VE EKONOMİK YIKIM
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise insan kaynaklı faaliyetlerin doğanın dengesini giderek daha fazla bozduğuna dikkat çekti. 2025 yılında yaşanan aşırı hava olaylarının binlerce can kaybına yol açtığını belirten Saulo, milyonlarca insanın bu felaketlerden etkilendiğini ve küresel ölçekte milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp yaşandığını ifade etti.