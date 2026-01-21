Sömestr tatili ne zaman bitiyor: Okullar hangi tarihte açılacak? 2025-2026 MEB takvimi
2025-2026 MEB takvimine göre yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
MEB'in 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle ikinci dönem başlangıç tarihi netleşti. Karnelerin 16 Ocak'ta dağıtılmasının ardından başlayan 15 tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci dönemde ara tatil 16-20 Mart'ta, eğitim yılı ise 26 Haziran 2026'da bitecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. İki haftalık sömestr tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapacak. Böylece 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi resmen başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
İkinci dönemde öğrencilerin bir haftalık ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak. Ara tatilin ardından okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden açılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karne alacak ve yaz tatiline girecek.