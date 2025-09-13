Sokaklardan dijital ekranlara: Teknoloji çocukluk dönemini nasıl etkiliyor?

Teknolojinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Teknolojinin yoğun ve kontrolsüz kullanımı çocukların gelişiminde bazı riskler doğuruyor. Psikiyatrist Rizwana Rahimi bu riskleri şu şekilde belirtiyor:
Dikkat dağınıklığı: Çocukların hızlı içerik tüketimine alışması odaklanma süresini kısaltıyor.
Siber zorbalık ve güvenlik tehditleri: İnternet ortamında kimlik hırsızlığı ve dijital taciz giderek artıyor.
Zihinsel sağlık sorunları: Sosyal medyaya fazla zaman ayıran çocuklarda depresyon riskinin yükseldiği ifade ediliyor. Söz konusu depresyon özellikle günlük hayatı etkilemesi bakımından oldukça önemli.
Obezite: Hareketsiz yaşam tarzı, ekran karşısında geçirilen uzun saatler ve yanlış beslenme kilo sorunlarını tetikliyor. Bu nedenle psikiyatristlerin, ailelerin çocuklarını spor, sanat ve sosyal oyunlara yönlendirmesi gerektiğini belirtiyor.
Dil gelişimi ve davranışlar: Psikiyatristler, aşırı telefon kullanımının çocuklarda dil gelişimini geciktirdiğini, saldırganlığı artırdığını ve sosyal izolasyona yol açtığını söylüyor. Ayrıca mesajlaşma ve sanal iletişim, yüz yüze etkileşimin yerini alarak sosyal becerilerin zayıflamasına neden olabiliyor.