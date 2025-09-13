Viral Galeri Viral Liste Sokaklardan dijital ekranlara: Teknoloji çocukluk dönemini nasıl etkiliyor?

Teknolojinin ve özellikle akıllı telefonların çocukların hayatındaki yeri gün geçtikçe artıyor. Ancak bu durum hem fırsatlar hem de ciddi riskler barındırıyor. Peki, akıllı telefonlar çocukluk dönemini nasıl etkiliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 23:22
Son yıllarda yapılan araştırmalar, çocukların günlük hayatlarında teknolojiye giderek daha fazla zaman ayırdığını ortaya koyuyor. Özellikle 8-10 yaş grubundaki çocukların günde ortalama 8 saate yakın bir süre televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi cihazlarla vakit geçirdiği belirtiliyor. Gençlerde ise bu sürenin 11 saati aşabildiği ifade ediliyor.

Teknolojinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Teknolojinin yoğun ve kontrolsüz kullanımı çocukların gelişiminde bazı riskler doğuruyor. Psikiyatrist Rizwana Rahimi bu riskleri şu şekilde belirtiyor:

Dikkat dağınıklığı: Çocukların hızlı içerik tüketimine alışması odaklanma süresini kısaltıyor.

Siber zorbalık ve güvenlik tehditleri: İnternet ortamında kimlik hırsızlığı ve dijital taciz giderek artıyor.

Zihinsel sağlık sorunları: Sosyal medyaya fazla zaman ayıran çocuklarda depresyon riskinin yükseldiği ifade ediliyor. Söz konusu depresyon özellikle günlük hayatı etkilemesi bakımından oldukça önemli.

Obezite: Hareketsiz yaşam tarzı, ekran karşısında geçirilen uzun saatler ve yanlış beslenme kilo sorunlarını tetikliyor. Bu nedenle psikiyatristlerin, ailelerin çocuklarını spor, sanat ve sosyal oyunlara yönlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

Dil gelişimi ve davranışlar: Psikiyatristler, aşırı telefon kullanımının çocuklarda dil gelişimini geciktirdiğini, saldırganlığı artırdığını ve sosyal izolasyona yol açtığını söylüyor. Ayrıca mesajlaşma ve sanal iletişim, yüz yüze etkileşimin yerini alarak sosyal becerilerin zayıflamasına neden olabiliyor.

Teknolojinin Çocuk Gelişimi Üzerindeki Katkıları

Her ne kadar riskler ön planda olsa da, teknoloji doğru kullanıldığında çocukların gelişimine olumlu katkılar da sunabiliyor.

Öğrenmeyi destekliyor: Eğitim uygulamaları, TV programları ve interaktif içerikler çocukların bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Bu bilgileri doğru dönemde ve doğru dozda öğrencilere sunmak da bu noktada oldukça önemli bir kriter.

Problem çözme becerisini artırıyor: Dijital oyunlar ve uygulamalar, karar verme ve stratejik düşünme yeteneklerini güçlendiriyor. Bu da çocuğun ileriki hayatında ve güncel hayatında sorun çözme becerisini büyük oranda etkiler.

Görsel ve mekansal gelişimi destekliyor: Video içerikleri ve bazı oyunlar ve görseller, çocukların algı ve dikkat gelişimine katkı sağlıyor.

Uzmanlardan Ebeveynlere ve Öğretmenlere Öneriler

Psikolog ve eğitimciler, teknolojinin çocuk gelişimi üzerindeki etkilerinde kilit rolün ebeveynler ve öğretmenlere düştüğünü belirtiyor. Çocukların ekranla ilişkisini tamamen yasaklamak yerine, süreyi sınırlandırmak ve içeriği doğru yönlendirmek gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca spor, sanat ve yüz yüze sosyal etkinliklerin teşvik edilmesiyle, teknolojinin olumsuz etkilerinin dengelenebileceği ifade ediliyor.

