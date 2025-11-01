ŞOK MARKETTEN KASIM İNDİRİMLERİ: Fiyatlar geriye sardı! 100 ürün 2024 Kasım etiketiyle raflarda

ŞOK Marketler, Kasım ayına damga vuracak bir kampanya başlattı. 100 temel gıda ve temizlik ürünü, 2024 Kasım fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Tüketiciler, ay boyunca eski fiyatlarla alışveriş yapabilecek. Peki indirimler ne zaman sona erecek, kampanyaya hangi ürünler dahil?