ŞOK MARKETTEN KASIM İNDİRİMLERİ: Fiyatlar geriye sardı! 100 ürün 2024 Kasım etiketiyle raflarda

Kasım ayında vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya ŞOK'tan geldi. ŞOK Marketler, Kasım ayı boyunca 100 ürünü geçen senenin fiyatlarıyla satışa sundu. Peki hangi ürünler bu fırsata dahil? Kampanyalı ürünler ne zaman geçerli? İşte 2024 Kasım etiketiyle raflarda yer alan ürünler....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.11.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 15:08
ŞOK Marketler, Kasım ayına damga vuracak bir kampanya başlattı. 100 temel gıda ve temizlik ürünü, 2024 Kasım fiyatlarıyla raflarda yerini aldı. Tüketiciler, ay boyunca eski fiyatlarla alışveriş yapabilecek. Peki indirimler ne zaman sona erecek, kampanyaya hangi ürünler dahil?

ŞOK MARKETTEN BÜTÇE DOSTU KASIM FIRSATI

ŞOK Marketler, Kasım ayı boyunca dikkat çeken bir kampanya başlattı. Market zinciri, 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında 100 temel gıda ve temizlik ürününü 2024 Kasım ayındaki fiyatlarla satışa sundu.

100 ÜRÜNDE GEÇEN YILIN FİYATLARI GEÇERLİ

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel kampanya hakkında değerlendirmede bulundu. Açıklamasında "Geçen yılın fiyatlarıyla müşterilerimizin bütçesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Kasım ayı boyunca 100 ürünü geçen senenin Kasım ayı fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerimizin bütçesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Temel ihtiyaç ürünlerini yılın her günü uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. ŞOK Marketler olarak "Her gün ucuz fiyat" politikamızla tasarrufun adresi olmayı sürdürürken, ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz."

KAMPANYAYA HANGİ ÜRÜNLER DAHİL?

Kampanyada bakliyat, konserve, peynir, zeytin, temizlik malzemeleri ve hijyen ürünleri gibi her hanenin temel ihtiyacını oluşturan ürünler bulunuyor. Kampanya kapsamındaki ürünler www.sokmarket.com.tr adresinden incelenebiliyor. İşte kampanyaya dahil ürünler ve fiyat listesi…

ÜRÜN FİYAT (TL)
Bisto Lavaş 840 g 43,50
Amigo Soslu Mısır 150 g 18,50
Amigo Dalından Kuru Üzüm 500 g 94,50
Amigo Tuzlu Fıstık 200 g 31,50
Amigo Kabuklu Yer Fıstığı 500 g 69,50
Amigo Pops Pirinç ve Mısır Patlağı 64 g 11,00
Cake Time Limonlu Cheesecake 650 g 129,00
Cake Time Tiramisu 600 g 145,00
Eti Tutku Mozaik 100 g 17,00
Eti Bidolu Yer Fıstıklı 81 g 24,00
Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 g 24,50
Ülker Fındıklı Üzümlü Sütlü Çikolata 60 g 42,00
Torku Tam Çikolatalı Bisküvi 249 g 55,00
Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 264 g 41,50
Ezgi Beypazarı Kurusu 350 g 99,95
Bisto Yağlı Gevrek 800 g 65,00
Bisto Kurabiye Çeşitleri 400 g 65,00
Bisto Damla Kurabiye 430 g 59,90
Beyoğlu Dubai Çikolatası 200 g 169,00
Çamlıca Portakal 200 ml 14,30
Crown Limonata/Şekersiz 1 L 21,50
Saka Su 1,5 L 19,00
Tornado Enerji İçeceği 500 ml 29,50
Söğüşlimonlu Karadut ve Renk Üzümü/Mango ve Ananas Aromalı 6×200 ml 46,00
Lezzcafe Latte/Mocha 250 ml 25,00
Lezzcafe Salep 17 g 4,50
Lezzcafe Sıcak Çikolata 18,5 g 4,50
Tütaş Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı 16 Adet 31,75
Tütaş Alüminyum Folyo 8 m 34,95
Adam Deodorant Çeşitleri 150 ml 52,50
Lady Club Deodorant Çeşitleri 150 ml 52,50
Sleepy Bebek Bezi/Külot Bez Çeşitleri 99,00
Hobby Şampuan/Saç Kremi Çeşitleri 500 ml 45,00
Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 75 ml 46,50
Colgate Total Orta Diş Fırçası 1 Adet 41,00
Duru Duş Jeli Lavanta Bahçesi/Deniz Esintisi 450 ml 44,50
Confort Islak Havlu 4×70 76,90
Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100 Adet 84,75
Asperox Yüzey Temizleyici Manolya & Frezya 2,5 L 139,90
Mintax Sıvı Bakım Deterjanı Renkli/Siyahlar 2695 ml 139,90
Mintax Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 129,90
Mintax Çamaşır Suyu 2,5 L 40,00
Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı Limonlu 750 ml 33,25
Mintax Bulaşık Makinesi Tableti 50'li 119,90
Mintax Çok Amaçlı Temizleyici 1000 ml 44,95
Mintax Lavabo Açıcı 3'lü 30,00
Mintax Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg 23,00
Mintax Sodatmatik 500 ml 42,95
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 250,00
Beyaz Güvercin Tuvalet Kağıdı 16'lı 129,00

