ŞOK MARKETTEN KASIM İNDİRİMLERİ: Fiyatlar geriye sardı! 100 ürün 2024 Kasım etiketiyle raflarda

|ÜRÜN
|FİYAT (TL)
|Bisto Lavaş 840 g
|43,50
|Amigo Soslu Mısır 150 g
|18,50
|Amigo Dalından Kuru Üzüm 500 g
|94,50
|Amigo Tuzlu Fıstık 200 g
|31,50
|Amigo Kabuklu Yer Fıstığı 500 g
|69,50
|Amigo Pops Pirinç ve Mısır Patlağı 64 g
|11,00
|Cake Time Limonlu Cheesecake 650 g
|129,00
|Cake Time Tiramisu 600 g
|145,00
|Eti Tutku Mozaik 100 g
|17,00
|Eti Bidolu Yer Fıstıklı 81 g
|24,00
|Tadelle Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata 30 g
|24,50
|Ülker Fındıklı Üzümlü Sütlü Çikolata 60 g
|42,00
|Torku Tam Çikolatalı Bisküvi 249 g
|55,00
|Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi 264 g
|41,50
|Ezgi Beypazarı Kurusu 350 g
|99,95
|Bisto Yağlı Gevrek 800 g
|65,00
|Bisto Kurabiye Çeşitleri 400 g
|65,00
|Bisto Damla Kurabiye 430 g
|59,90
|Beyoğlu Dubai Çikolatası 200 g
|169,00
|Çamlıca Portakal 200 ml
|14,30
|Crown Limonata/Şekersiz 1 L
|21,50
|Saka Su 1,5 L
|19,00
|Tornado Enerji İçeceği 500 ml
|29,50
|Söğüşlimonlu Karadut ve Renk Üzümü/Mango ve Ananas Aromalı 6×200 ml
|46,00
|Lezzcafe Latte/Mocha 250 ml
|25,00
|Lezzcafe Salep 17 g
|4,50
|Lezzcafe Sıcak Çikolata 18,5 g
|4,50
|Tütaş Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı 16 Adet
|31,75
|Tütaş Alüminyum Folyo 8 m
|34,95
|Adam Deodorant Çeşitleri 150 ml
|52,50
|Lady Club Deodorant Çeşitleri 150 ml
|52,50
|Sleepy Bebek Bezi/Külot Bez Çeşitleri
|99,00
|Hobby Şampuan/Saç Kremi Çeşitleri 500 ml
|45,00
|Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 75 ml
|46,50
|Colgate Total Orta Diş Fırçası 1 Adet
|41,00
|Duru Duş Jeli Lavanta Bahçesi/Deniz Esintisi 450 ml
|44,50
|Confort Islak Havlu 4×70
|76,90
|Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100 Adet
|84,75
|Asperox Yüzey Temizleyici Manolya & Frezya 2,5 L
|139,90
|Mintax Sıvı Bakım Deterjanı Renkli/Siyahlar 2695 ml
|139,90
|Mintax Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml
|129,90
|Mintax Çamaşır Suyu 2,5 L
|40,00
|Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı Limonlu 750 ml
|33,25
|Mintax Bulaşık Makinesi Tableti 50'li
|119,90
|Mintax Çok Amaçlı Temizleyici 1000 ml
|44,95
|Mintax Lavabo Açıcı 3'lü
|30,00
|Mintax Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg
|23,00
|Mintax Sodatmatik 500 ml
|42,95
|Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li
|250,00
|Beyaz Güvercin Tuvalet Kağıdı 16'lı
|129,00