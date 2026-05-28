Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan "bebek" açıklaması

"HİÇBİR AŞKI DOSTLUĞUNA DEĞİŞMEM" İlişkilerinin temelinde çok sağlam bir arkadaşlık olduğunu belirten Sitare Akbaş, duyguların bir anda gelişmediğini ifade etti. Yıllar önce bir projede partner olarak tanıştıklarını belirten oyuncu, "Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz ABD'ye gitti, döndü; biz gerçekten 'badi'ydik" dedi. Bu yakın dostluğun aşka dönüşme sürecini "riskli" olarak tanımlayan Akbaş, şu itirafta bulundu: "Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık."

"O SUSTU, BEN DAYANAMADIM" Cengiz Orhonlu'nun duygularını uzun süre içinde tuttuğunu esprili bir dille anlatan Sitare Akbaş, aralarında geçen o ilginç diyaloğu şöyle aktardı: "Cengiz çok sustu. Ben ona 'Çok susuyorsun ama ben seni duyuyorum, artık bir şey söylemen lazım' dedim. O da bana 'Madem duyuyorsun, neden bir şey söylemem lazım?' diye yanıt verdi." Cengiz Orhonlu ise o dönemi, "Bir his geldi, bir hâl geldi. Ben sustum, o dayanamadı konuştu" sözleriyle özetledi.