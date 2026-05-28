Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu’dan "bebek" açıklaması

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Akasya Durağı ile yıldızı parlayan Sitare Akbaş, 14 yıllık dostluklarını evlilikle taçlandırdığı eşi Cengiz Orhonlu ile Bebek'te görüntülendi. Bebek planları hakkındaki soruları yanıtlayan ünlü çift, "Çocukları çok seviyoruz. Allah ne zaman kısmet ederse" dedi.

Akasya Durağı dizisinin unutulmaz "Zeyno"su olarak hafızalarımıza kazınan Sitare Akbaş, özel hayatıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile 14 yıllık dostluklarını 3 Ağustos 2025 tarihinde evlilikle taçlandıran ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bebek trafiğinde objektiflere takıldı.

KEYİFLİ HALLERİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Hürriyet'in haberine göre; Trafikte seyir halindeyken görüntülenen ve muhabirlerin ilgisiyle karşılaşan çift, araç içerisinden yaptıkları samimi sohbetle dikkat çekti. Oldukça keyifli ve neşeli oldukları gözlenen Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ"

Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren ikiliye, magazin dünyasının en çok merak edilen sorusu yöneltildi: "Bebek planınız var mı?"

Çift, çocuk sahibi olma konusundaki düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Sadece düşünüyoruz. Çocukları çok seviyoruz. Zamanı gelince olur, Allah ne zaman kısmet ederse..."

DOSTLUKTAN EVLİLİĞE UZANAN RİSKLİ YOL

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, 3 Ağustos 2025'te dünyaevine girerek hayranlarını şaşırtmıştı. Yıllara dayanan dostluklarını aşka dönüştüren ünlü çift, katıldıkları bir programda bu sıra dışı birlikteliğin perde arkasını ilk kez anlatmıştı.

"HİÇBİR AŞKI DOSTLUĞUNA DEĞİŞMEM"

İlişkilerinin temelinde çok sağlam bir arkadaşlık olduğunu belirten Sitare Akbaş, duyguların bir anda gelişmediğini ifade etti. Yıllar önce bir projede partner olarak tanıştıklarını belirten oyuncu, "Çok güzel bir dostluğumuz başladı ve iletişimimiz hiç kopmadı. Cengiz ABD'ye gitti, döndü; biz gerçekten 'badi'ydik" dedi.

Bu yakın dostluğun aşka dönüşme sürecini "riskli" olarak tanımlayan Akbaş, şu itirafta bulundu: "Hiçbir aşkı onun dostluğuna değişmem, 'Bu çok riskli' dedim. Dostluğumuzu riske attık."

"O SUSTU, BEN DAYANAMADIM"

Cengiz Orhonlu'nun duygularını uzun süre içinde tuttuğunu esprili bir dille anlatan Sitare Akbaş, aralarında geçen o ilginç diyaloğu şöyle aktardı:

"Cengiz çok sustu. Ben ona 'Çok susuyorsun ama ben seni duyuyorum, artık bir şey söylemen lazım' dedim. O da bana 'Madem duyuyorsun, neden bir şey söylemem lazım?' diye yanıt verdi."

Cengiz Orhonlu ise o dönemi, "Bir his geldi, bir hâl geldi. Ben sustum, o dayanamadı konuştu" sözleriyle özetledi.

"SEVGİLİ OLMADAN EVLENDİK!"

Yakın çevrelerinin bu ani evlilik kararı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Sitare Akbaş, "Yakın çevremize 'Biz âşık olduk, evlenmeye karar verdik' dediğimizde herkes şoke oldu. Çok kısa sürede sevgili olmadan evlendik gibi bir şey oldu" diyerek sürecin hızına dikkat çekti.

Dostluktan başlayıp evliliğe uzanan bu samimi yolculuk, çiftin sevenleri tarafından büyük bir hayranlıkla takip ediliyor.

