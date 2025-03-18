Sirke veya karbonat gerekmez! Tek ürünle banyonuzdan kireci söküp atacak formül
Birçok evde sıkça karşılaşılan kireç, özellikle sert suyun bulunduğu bölgelerde daha belirgin hale gelir. Bu problem yalnızca su ısıtıcıları ve çamaşır makineleriyle sınırlı kalmaz aynı zamanda tuvaletlerde de büyük bir baş ağrısı oluşturur. Zamanla tuvaletlerin bembeyaz görünümü kirli bir sarı veya kahverengiye dönüşebilir. Peki bu görünümden nasıl kurtulabiliriz?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 14:44