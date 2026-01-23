CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Issız bir adada hayatta kalmasıyla ünlenen Jack Mimoun, iki yıl sonra bu kez efsanevi korsan kılıcı La Buse'nin izinde Val Verde'ye dönüyor. Şöhretin getirdiği cesaret mi, yoksa büyük bir yanılgı mı? Tehlike ve mizah dolu hazine avı bu akşam atv ekranında.

Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Macera, mizah ve aksiyonun iç içe geçtiği "Babamın Hazinesi", bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Issız bir adada tek başına hayatta kalarak ün kazanan Jack Mimoun'un yeni serüveni, izleyiciyi hem kahkahaya hem de yüksek tempolu bir hazine avına davet ediyor.

Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Şöhretin Ardından Gelen Yeni Macera

Jack Mimoun, Val Verde Adası'nda geçirdiği zorlu günlerin ardından adını tüm dünyaya duyurur. Yaşadıklarını anlattığı kitabı çok satar, televizyon programı reyting rekorları kırar. Artık o bir macera yıldızıdır.

Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Ancak şöhret, beraberinde yeni riskleri de getirir. Gizemli Aurélie Diaz'ın ortaya çıkışı, Jack'in hayatını yeniden değiştirir. Hedef bu kez efsanevi korsan La Buse'ye ait olduğu söylenen değerli bir kılıçtır. Bu teklif, Jack'i bir kez daha Val Verde'nin tehlikeli topraklarına sürükler.

Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Ormanda Başlayan Tehlikeli Yolculuk

Jack'e bu zorlu yolculukta iki isim eşlik eder. Hırslı menajeri Bruno Quézac ve geçmişi karanlık, ne yapacağı kestirilemeyen paralı asker Jean-Marc Bastos. Üçlü, adanın derinliklerinde hem doğayla hem de birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalır.

Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Val Verde'nin yoğun ormanları, gizemli tuzakları ve beklenmedik tehditleri, maceranın temposunu hiç düşürmez. Film, klasik hazine avı hikayesini mizahi bir dille yeniden yorumlarken karakterler arasındaki gerilim ve komik çatışmalar da hikâyeye renk katar.

Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Babamın Hazinesi Oyuncu Kadrosu

  • Malik Bentalha
  • Joséphine Japy
  • Jérôme Commandeur
  • François Damiens
  • Benoît Magimel
  • Amir Llyas
  • Christopher Gerber
  • Xavier d'Anjou
  • Bastien Puttati
  • Eddy Leduc
  • Clément Barc
  • Niels Dubost
  • Antoine Bordes
  • Rosalie Peschard
  • Alexandra Merle
  • Samantha Livet
  • Mourad Winter
Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

23 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kahvaltı Haberleri

08.30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Babamın Hazinesi / Yabancı Sinema

22.20 – Kuruluş Orhan (11. Bölüm)

Mobil uygulamalarımızı indirin