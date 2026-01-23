Sinema keyfi atv’de! Babamın Hazinesi filmi konusu ve oyuncuları

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 18:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Issız bir adada hayatta kalmasıyla ünlenen Jack Mimoun, iki yıl sonra bu kez efsanevi korsan kılıcı La Buse'nin izinde Val Verde'ye dönüyor. Şöhretin getirdiği cesaret mi, yoksa büyük bir yanılgı mı? Tehlike ve mizah dolu hazine avı bu akşam atv ekranında.

Macera, mizah ve aksiyonun iç içe geçtiği "Babamın Hazinesi", bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Issız bir adada tek başına hayatta kalarak ün kazanan Jack Mimoun'un yeni serüveni, izleyiciyi hem kahkahaya hem de yüksek tempolu bir hazine avına davet ediyor.

Şöhretin Ardından Gelen Yeni Macera Jack Mimoun, Val Verde Adası'nda geçirdiği zorlu günlerin ardından adını tüm dünyaya duyurur. Yaşadıklarını anlattığı kitabı çok satar, televizyon programı reyting rekorları kırar. Artık o bir macera yıldızıdır.

Ancak şöhret, beraberinde yeni riskleri de getirir. Gizemli Aurélie Diaz'ın ortaya çıkışı, Jack'in hayatını yeniden değiştirir. Hedef bu kez efsanevi korsan La Buse'ye ait olduğu söylenen değerli bir kılıçtır. Bu teklif, Jack'i bir kez daha Val Verde'nin tehlikeli topraklarına sürükler.

Ormanda Başlayan Tehlikeli Yolculuk Jack'e bu zorlu yolculukta iki isim eşlik eder. Hırslı menajeri Bruno Quézac ve geçmişi karanlık, ne yapacağı kestirilemeyen paralı asker Jean-Marc Bastos. Üçlü, adanın derinliklerinde hem doğayla hem de birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalır.