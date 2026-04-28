Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu aşkının ilk adımı! Evlilik teklifi böyle geldi

ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ. ile gündemden düşmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu, evliliğe giden yolun nasıl başladığını ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kalbini çalmak için verdiği o unutulmaz çabayı ilk kez anlattı.

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu cephesinden kalpleri ısıtan açıklamalar geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan Kobal, hem evliliğinin bilinmeyenlerini hem de eşiyle tanışma sürecindeki o özel anları ilk kez paylaştı.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ TANIŞMA HİKAYESİ

"Aşk tarif edilemez bir şey bence, aklının fikrinin gitmesi hali" diyen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı.

Ünlü isim "İkimiz de oyuncu olduğumuz için birkaç kez ödül töreni gibi etkinliklerde karşılaşmıştık. Ama ilk kez bir arkadaşımızın yılbaşı etkinliğinde sohbet ettik" dedi.

EVLİLİK TEKLİFİ BÖYLE GELDİ

Taylan'ın "İlk görüşte aşk oldu mu?" sorusuna da yanıt veren Kobal,"Kenan'ın bir aurası olduğu için ben bunu ilk etapta anlayamadım. Çünkü o dönem aşkı aradığım bir süreç değildi. Çok farkında değildim. Orada da Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Ama Kenan ile aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi" dedi.

Evlenme teklifiyle ilgili de bir detay paylaşan Sinem Kobal, "Kenan'ın 'sana aşık oldum' dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti" dedi.

Romantik bir çift olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Gerçekten hayatta ruh eşim dediğin kişiyi bulmak büyük bir şans. Sonrasında da geçinmeye gönlün olması lazım. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz" dedi.

"ANNE OLDUKTAN SONRA ÇOK ŞEY KAZANDIM"

Lalin ve Leyla adında iki kızı olan Sinem Kobal, "Anne olduktan sonra empati kurma konusunda geliştim. Anne olduktan sonra çok şey kazandım, hiçbir şey kaybettiğimi düşünmüyorum" dedi.

"VİCDANI GÜÇLÜ BİR ADAMDIR"

Lalin 10 aylıkken Leyla'ya hamile kaldığını öğrendiğini anlatan Kobal, "İlk ağlamam 'ikisine nasıl aynı anda yetebileceğim' diye olmuştu. İlk bunun hüznü ve kaygısını yaşamıştım. Ama anneliğin bir sihri var. Ve ikisini de asla ayırt edemezsin" şeklinde konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun babalığından da bahseden Sinem Kobal, "Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep yanımdaydı. Çok şanslıyım bu konuda. Kızlar, Kenan'ın bazı köşelerini yumuşattı. Merhameti ve vicdanı çok güçlü bir adamdır" dedi.

"ETSİZ YEMEK YEMİYOR"

Ünlü isim, mutfakla arasının hiç olmadığını da itiraf etti. Eşinin kendisinden daha çok mutfağa girdiğini söyleyen Kobal, "Et pişirmeyi çok seviyor. Etsiz yemek olmuyor onun için" dedi.

Eşinin çok iyi bir aktör olduğunu belirten Sinem Kobal, birlikte bir projede rol almakla ilgili de "Birlikte bir şey üretmek çok isteriz ama orada hikaye çok önemli. Ama bunun için de özel bir çabamız yok" ifadelerini kullandı.

