Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu aşkının ilk adımı! Evlilik teklifi böyle geldi

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu cephesinden kalpleri ısıtan açıklamalar geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan Kobal, hem evliliğinin bilinmeyenlerini hem de eşiyle tanışma sürecindeki o özel anları ilk kez paylaştı.

Ünlü isim " İkimiz de oyuncu olduğumuz için birkaç kez ödül töreni gibi etkinliklerde karşılaşmıştık. Ama ilk kez bir arkadaşımızın yılbaşı etkinliğinde sohbet ettik" dedi.

"Aşk tarif edilemez bir şey bence, aklının fikrinin gitmesi hali" diyen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayesini anlattı.

Taylan'ın "İlk görüşte aşk oldu mu?" sorusuna da yanıt veren Kobal, "Kenan'ın bir aurası olduğu için ben bunu ilk etapta anlayamadım. Çünkü o dönem aşkı aradığım bir süreç değildi. Çok farkında değildim. Orada da Kenan'ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Ama Kenan ile aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi" dedi.

Evlenme teklifiyle ilgili de bir detay paylaşan Sinem Kobal, "Kenan'ın 'sana aşık oldum' dediği bir gün vardı. O tarihten tam bir yıl sonra bana evlenme teklif etti" dedi.

Romantik bir çift olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Gerçekten hayatta ruh eşim dediğin kişiyi bulmak büyük bir şans. Sonrasında da geçinmeye gönlün olması lazım. İkimiz de o emeği vermeye gönüllüyüz" dedi.