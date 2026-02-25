CANLI YAYIN
Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven hastane odasından paylaştı: “Zor bir süreç…”

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sihirli Annem ve Selena dizileriyle tanınan Gizem Güven, bir süredir sosyal medyada neden paylaşım yapmadığını açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, babasının kalp rahatsızlığı nedeniyle yeniden ameliyat edildiğini ve bir süre yoğun bakımda kaldığını duyurdu.

Bir dönemin sevilen çocuk dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Gizem Güven, son günlerde sosyal medyadaki sessizliğiyle dikkat çekiyordu. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla hem yokluğunun nedenini anlattı hem de ailesiyle ilgili yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaştı.

💔 "BABAM YENİDEN AMELİYAT OLDU"

32 yaşındaki oyuncu, babasının uzun süredir devam eden kalp ritim bozukluğu nedeniyle yeniden ameliyat edildiğini açıkladı. Daha önce iki operasyon geçirdiğini belirten Güven, bu kez tekrar müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hastaneden paylaşım yapan oyuncu, babasının ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığını söyledi. Sürecin kendisi için zor geçtiğini dile getirdi.

🏥 YOĞUN BAKIM SÜRECİNİ ANLATTI

Gizem Güven, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Buralarda yokum çünkü babam bugün uzun süredir devam eden ritim bozukluğu nedeniyle yeniden kalp ameliyatına alındı. Daha önce iki operasyon geçirmişti ancak tekrar müdahale edilmesi gerekti. Şu an yoğun bakımda. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Ben daha göremedim. Her geçen saat daha iyiye gideceğine ve bu süreci de atlatacağına inanıyorum. Güzel haberlerle dönmek dileğiyle."

🌿 "YOĞUN BAKIMI ATLATTIK, TABURCU OLDUK"

Güven, bir süre sonra takipçilerine sevindirici haberi verdi. Babasının yoğun bakımdan çıktığını ve taburcu olduklarını açıkladı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakımı atlattık, taburcu olduk. Kendisi yorgun ama çok güçlü bir savaşçı. Şu ana kavuşmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. Mesajlarıyla, varlığıyla bize güç veren herkesi kalbimizde hissettik. İyi ki varsınız. Umarım bundan sonrası sağlıkla, huzurla ve çok daha güzel günlerle."

💬 SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJI YAĞDI

Gizem Güven'in açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun ve acil şifalar mesajı paylaşıldı. Takipçileri hem oyuncuya hem de babasına destek dileklerini iletti. Zor günler geçiren oyuncu, son paylaşımıyla hem merak edilen sessizliğini sonlandırdı hem de sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

