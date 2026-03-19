Permafrost nedir?

Permafrost, en az iki yıl boyunca sürekli donmuş halde kalan toprak tabakasıdır. Bu zemin yaz aylarında yüzeyde kısmen çözülse de alt katmanları donmuş kalır ve yapılaşmadan altyapıya kadar birçok sistemi doğrudan etkiler.

Dünyanın en soğuk yerleşim yeri hangisi?

Rusya'daki Oymyakon, -67,7 derece le en düşük sıcaklık rekoruna sahip yerleşimdir.

Bu şehirlerde yaşam nasıl sürdürülüyor?

Yüksek kalorili beslenme, özel yalıtımlı yapılar ve sürekli çalışan ısıtma sistemleriyle yaşam devam eder.