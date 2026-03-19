Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar
Dünyada bazı şehirlerde sıcaklıklar -60 derecenin altına kadar düşüyor. Rusya'dan Kanada'ya uzanan bu yerleşimlerde yaşam, aşırı soğuk koşullara rağmen devam ediyor. İşte dünyanın en soğuk 7 yerleşim yeri ve dikkat çeken özellikleri.
Aşırı iklim koşulları, bazı şehirlerde yaşamı zorlaştırsa da tamamen durdurmuyor. Özellikle Sibirya ve Kuzey Amerika'da bulunan yerleşimler, -60 derecenin altına inen sıcaklıklara rağmen kalıcı nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bu bölgelerde hayat, doğaya karşı verilen sürekli bir mücadeleyle şekilleniyor.
SIFIRIN ALTINDA YAŞAM: DÜNYANIN EN SOĞUK 7 ŞEHRİ
En Soğuk Bölge: Oymyakon
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Oymyakon, yerleşim yeri olarak kaydedilmiş en düşük sıcaklığa sahip bölge. 1933 yılında ölçülen -67,7 derece ile rekor kıran köyde yaşam zorlu koşullarda devam ediyor.
Wion News'e göre; araç motorları donmaması için sürekli çalıştırılıyor, toprak donduğu için mezar kazmak zorlaşıyor. Günlük yaşam ise tamamen aşırı soğuğa göre planlanıyor.
En Geniş Sıcaklık Farkına Sahip Şehir: Verkhoyansk
Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Verkhoyansk, yalnızca soğuk değil, sıcaklık farklarıyla da dikkat çekiyor. Rusya'da bir kasaba olan Verkhoyansk, Şubat 1892'de dondurucu bir sıcaklık olan -67,8 derece ile rekor kırdı. Bunaltıcı yaz aylarında ise sıcaklık 30°C'nin üzerine çıkabiliyor. Dünyanın en yüksek sıcaklık farklarından biri burada görülüyor.
En Soğuk Büyük Şehir: Yakutsk
300 binden fazla nüfusa sahip Yakutsk, dünyanın en soğuk büyük şehirlerinden biri. 1891 tarihinde en düşük sıcaklık -64,4 derece olarak ölçüldü. Donmuş zemin üzerine kurulu olan şehirde beslenme alışkanlıkları yüksek kalorili et ve balık ağırlıklı. Açık pazarlarda balıklar donmuş halde dik şekilde satışa sunuluyor.
Sert İklimli Sanayi Şehri: Norilsk
Rusya'nın kuzeyinde yer alan Norilsk, ulaşım ve iklim açısından en zorlu şehirlerden biri. Sıcaklıklar -53,1 dereceye kadar düşüyor. Şehre sadece hava ve deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor. Bölge, geniş nikel rezervleri ile birlikte, yoğun kar ve sert rüzgarların günlerce görüş mesafesini sıfıra indirdiği "kara fırtınaları" ile dikkat çekiyor.