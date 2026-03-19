CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünyada bazı şehirlerde sıcaklıklar -60 derecenin altına kadar düşüyor. Rusya'dan Kanada'ya uzanan bu yerleşimlerde yaşam, aşırı soğuk koşullara rağmen devam ediyor. İşte dünyanın en soğuk 7 yerleşim yeri ve dikkat çeken özellikleri.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 1

Aşırı iklim koşulları, bazı şehirlerde yaşamı zorlaştırsa da tamamen durdurmuyor. Özellikle Sibirya ve Kuzey Amerika'da bulunan yerleşimler, -60 derecenin altına inen sıcaklıklara rağmen kalıcı nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bu bölgelerde hayat, doğaya karşı verilen sürekli bir mücadeleyle şekilleniyor.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 2

SIFIRIN ALTINDA YAŞAM: DÜNYANIN EN SOĞUK 7 ŞEHRİ

En Soğuk Bölge: Oymyakon

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Oymyakon, yerleşim yeri olarak kaydedilmiş en düşük sıcaklığa sahip bölge. 1933 yılında ölçülen -67,7 derece ile rekor kıran köyde yaşam zorlu koşullarda devam ediyor.

Wion News'e göre; araç motorları donmaması için sürekli çalıştırılıyor, toprak donduğu için mezar kazmak zorlaşıyor. Günlük yaşam ise tamamen aşırı soğuğa göre planlanıyor.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 3

En Geniş Sıcaklık Farkına Sahip Şehir: Verkhoyansk

Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan Verkhoyansk, yalnızca soğuk değil, sıcaklık farklarıyla da dikkat çekiyor. Rusya'da bir kasaba olan Verkhoyansk, Şubat 1892'de dondurucu bir sıcaklık olan -67,8 derece ile rekor kırdı. Bunaltıcı yaz aylarında ise sıcaklık 30°C'nin üzerine çıkabiliyor. Dünyanın en yüksek sıcaklık farklarından biri burada görülüyor.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 4

En Soğuk Büyük Şehir: Yakutsk

300 binden fazla nüfusa sahip Yakutsk, dünyanın en soğuk büyük şehirlerinden biri. 1891 tarihinde en düşük sıcaklık -64,4 derece olarak ölçüldü. Donmuş zemin üzerine kurulu olan şehirde beslenme alışkanlıkları yüksek kalorili et ve balık ağırlıklı. Açık pazarlarda balıklar donmuş halde dik şekilde satışa sunuluyor.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 5

Sert İklimli Sanayi Şehri: Norilsk

Rusya'nın kuzeyinde yer alan Norilsk, ulaşım ve iklim açısından en zorlu şehirlerden biri. Sıcaklıklar -53,1 dereceye kadar düşüyor. Şehre sadece hava ve deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor. Bölge, geniş nikel rezervleri ile birlikte, yoğun kar ve sert rüzgarların günlerce görüş mesafesini sıfıra indirdiği "kara fırtınaları" ile dikkat çekiyor.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 6

Kuzey Amerika'nın En Soğuk Merkezi: Yellowknife

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'nda bulunan Yellowknife, kıtanın en soğuk şehirlerinden biri. Bölgede tarihin en düşük sıcaklığı 1947'de -51,2 derece olarak kaydedildi. "Buz yolu" kamyoncularıyla ünlenen şehirde, donmuş göller üzerinden ulaşım sağlanıyor. Ayrıca Yellowknife, Kuzey Işıkları gözlemi için önemli bir merkez.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 7

Sert Rüzgarların Estiği Başkent: Astana

Kazakistan'ın başkenti Astana, ortalama sıcaklık bakımından dünyanın en soğuk başkentlerinden biri. En düşük rekor sıcaklık -51,6 derece. Şehir mimarisi sert rüzgarlara dayanacak şekilde tasarlandı. Bozkır rüzgarları hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 8

Dünyanın En Soğuk Başkenti: Ulaanbaatar, Moğolistan

Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar, yıllık ortalama sıcaklık açısından zirvede yer alıyor. Bölgede -42,2 derece olan rekor düşük sıcaklıkla, uzun ve sert kışlar yaşanıyor. Isınmada ham kömür kullanımı yaygın. Bu durum şehirde yoğun hava kirliliğine neden oluyor.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 9

Dünyanın En Soğuk Şehirleri

SıralamaŞehirÜlkeRekor Sıcaklık
1OymyakonRusya-67,7°C
2VerkhoyanskRusya-67,8°C
3YakutskRusya-64,4°C
4NorilskRusya-53,1°C
5YellowknifeKanada-51,2°C
6AstanaKazakistan-51,6°C
7UlaanbaatarMoğolistan-42,2°C

Bu şehirlerin büyük bölümü Kuzey Yarımküre'nin yüksek enlemlerinde yer alıyor. Sürekli donmuş toprak (permafrost), düşük güneş ışığı ve sert rüzgarlar bu aşırı soğukların temel nedenleri arasında bulunuyor. Yerleşimlerin büyük kısmı enerji, ulaşım ve beslenme sistemlerini bu koşullara göre uyarlamış durumda.

Buzdan dünyalar: En soğuk 7 şehir ve şaşırtıcı hayatlar 10

SOĞUK ŞEHİRLER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Permafrost nedir?
Permafrost, en az iki yıl boyunca sürekli donmuş halde kalan toprak tabakasıdır. Bu zemin yaz aylarında yüzeyde kısmen çözülse de alt katmanları donmuş kalır ve yapılaşmadan altyapıya kadar birçok sistemi doğrudan etkiler.

Dünyanın en soğuk yerleşim yeri hangisi?
Rusya'daki Oymyakon, -67,7 derece le en düşük sıcaklık rekoruna sahip yerleşimdir.

Bu şehirlerde yaşam nasıl sürdürülüyor?
Yüksek kalorili beslenme, özel yalıtımlı yapılar ve sürekli çalışan ısıtma sistemleriyle yaşam devam eder.

Mobil uygulamalarımızı indirin