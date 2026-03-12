Sibel Can’ın Paris şıklığı sosyal medyayı salladı

Takipçileri, ünlü sanatçının yıllar geçtikçe daha da güzelleştiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Yaşlandıkça güzelleşiyor" "Her karede ayrı bir asalet var."

Sibel Can, hem stiliyle hem de enerjisiyle bir kez daha Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Attığı her adımla gündem olmayı başaran Sibel Can'ın özel hayatı da merak konusu oldu. İşte detaylar... ❓ Sibel Can ve Hakan Ural Ne Zaman Evlendi? Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile evlenip 1999'da boşanmış, 2000 yılında ise Sulhi Aksüt ile evlenip 2010 yılında ayrılmıştır.

❓ Bu Evlilikten Kaç Çocukları Var? Çiftin bu evlilikten iki çocuğu dünyaya gelmiştir: ▶Engincan Ural (1992 doğumlu) ▶Melisa Ural (1994 doğumlu)

❓ Hakan Ural'ın Sibel Can'dan Sonra Başka Evliliği Oldu mu? Evet, Hakan Ural 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlenmiştir. Bu evlilikten Gisella adında bir kızı vardır.

❓ Sibel Can'ın torunu var mı? Sibel Can, oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya'nın bebekleri Lina'nın doğumuyla (2025 sonu) ilk kez babaanne olmuştur.