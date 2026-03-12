Sibel Can’ın Paris şıklığı sosyal medyayı salladı
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran, aynı zamanda örnek annelik kimliğiyle de her zaman takdir toplayan ünlü sanatçı Sibel Can, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Paris ziyaretinden paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi topladı. 55 yaşındaki sanatçının şıklığı ve zarafeti takipçilerinden tam not aldı.
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has yorumuyla her daim popülerliğini koruyan sanatçı, bu kez son Paris seyahatinde paylaştığı karelerle sosyal medyanın merkezine oturdu.
ŞIKLIĞIYLA PARİS'İ SALLADI
Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Sibel Can, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Paris turundan özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçının "Geçen hafta Paris" notuyla yayınladığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada yankı uyandırdı.
Paris'in ikonik sokaklarında objektif karşısına geçen Can'ın, neşeli ve formda görüntüsü gözlerden kaçmadı. Paylaşılan fotoğraflarda asıl dikkat çeken detay ise Sibel Can'ın şık kombini oldu.
SİBEL CAN MI SERENAY MI?
Sosyal medya kullanıcıları, sanatçının tercih ettiği parçaları daha önce başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bir kombinine benzetti.
TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR
Sibel Can'ın paylaşımlarının altına kısa sürede binlerce yorum yağdı.