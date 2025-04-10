SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

Emekli Maaşı Çalışmaya Engel Olmaz

Çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değildir. Emekli olduktan sonra bir iş yerinde SGDP ile çalışan emekliler, hem emekli maaşlarını almaya devam eder hem de çalıştıkları yerden maaş alırlar.

Ancak devlet memuru olarak işe başlamış emekliler için farklı bir durum söz konusudur. Eğer emekli bir kişi memur olarak işe başlarsa bu durumda emekli maaşı kesilir ve memuriyet sona erdiğinde emekli maaşı yeniden güncellenerek bağlanır.