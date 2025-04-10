SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı
Normalde emekli olup Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışanlar hem emekli maaşlarını hem de çalıştıkları yerden maaş alabiliyorlardı. Ancak bu uygulama ile ilgili bazı bilinmesi gereken detaylar bulunuyor. Peki kimler artık çift maaş alabilir? Emeklilik sistemiyle ilgili değişiklikler ve merak edilen detaylar haberin devamında…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:42