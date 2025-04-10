Viral Galeri Viral Liste SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

Normalde emekli olup Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışanlar hem emekli maaşlarını hem de çalıştıkları yerden maaş alabiliyorlardı. Ancak bu uygulama ile ilgili bazı bilinmesi gereken detaylar bulunuyor. Peki kimler artık çift maaş alabilir? Emeklilik sistemiyle ilgili değişiklikler ve merak edilen detaylar haberin devamında…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:42
SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

Emeklilik hayalini geride bırakıp yeniden iş hayatına atılmak isteyen pek çok vatandaş, "Emekli olup çalışmak yasak mı?" sorusunu gündeme getiriyor. Yasalar, emeklilerin çalışmasına engel teşkil etmiyor ancak her emekli için aynı durum geçerli olmuyor. Peki emeklilik maaşıyla birlikte çalışmak mümkün mü? Çalışan emekliler için maaş kesilmesi durumu var mı?

SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

Emekli Çalışanlar İçin Yasalar Ne Diyor?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, emekli olduktan sonra bir iş yerinde çalışmaya devam etmek isteyenler için yasal bir engel bulunmamaktadır. Emekli isterse bir hizmet akdine bağlı olarak isterse kendi işini kurarak veya kamuda görev alarak çalışma hayatına devam edebilir. Yani emekli çalışanların çalışma hakları geniştir ve hiçbir şekilde sınırlı değildir.

SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ve Prim Ödemeleri

Çalışan emeklilerin maaşlarına ek olarak ödemek zorunda oldukları bir prim bulunmaktadır. Bu prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) olarak bilinir. SGDP, emekli aylığına ek olarak ödenmesi gereken bir primdir ve emekli, çalışmaya devam ederse bu primi ödemek zorundadır.

SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

📍Hizmet akdiyle çalışan emekliler, SGDP'yi işverenleri aracılığıyla öder. Bu prim, emeklinin maaşından kesilmez.

📍Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapan emekliler içinse SGDP kesilmez. Ancak her iki durumda da, prim ödemesi gerçekleşir.

SGK girişi 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası dikkat! Tek tek açıklandı: İşte emekliye çifte maaş imkanı

Emekli Maaşı Çalışmaya Engel Olmaz

Çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değildir. Emekli olduktan sonra bir iş yerinde SGDP ile çalışan emekliler, hem emekli maaşlarını almaya devam eder hem de çalıştıkları yerden maaş alırlar.

Ancak devlet memuru olarak işe başlamış emekliler için farklı bir durum söz konusudur. Eğer emekli bir kişi memur olarak işe başlarsa bu durumda emekli maaşı kesilir ve memuriyet sona erdiğinde emekli maaşı yeniden güncellenerek bağlanır.

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