Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? 2026 Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Şevval ayında tutulan altı gün oruç, Ramazan sonrası ibadetin devamı olarak öne çıkıyor. Ancak bu oruç, tutulamayan Ramazan oruçlarının yerine geçmiyor. Diyanet'e göre kaza oruçları ayrıca tutulmalı.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar için yeni bir ibadet dönemi başladı. Bu dönemin en çok merak edilen konularından biri ise Şevval ayında tutulan altı günlük oruç ve bu orucun hükmü oldu.

ŞEVVAL ORUCU NEDİR? DİNİ DAYANAĞI VE FAZİLETİ

Şevval orucu, Ramazan ayından sonra bu ay içerisinde tutulan altı günlük nafile bir ibadettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) bu oruçla ilgili hadisi, ibadetin önemini açıkça ortaya koyar. Hadiste, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" buyrulmaktadır. Bu ifade, Şevval orucunun neden bu kadar önemli görüldüğünü açıklamaktadır.

İslam'da yapılan her iyiliğin on kat sevapla karşılık bulması prensibi dikkate alındığında Ramazan'da tutulan oruçlar ile Şevval'de tutulan altı günün toplam sevabı bir yılın tamamına denk kabul edilir.

ŞEVVAL AYI 2026 TAKVİMİ: BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Hicri takvime göre yılın onuncu ayı olan Şevval, Ramazan Bayramı ile birlikte başlıyor. 2026 yılında Şevval ayı 20 Mart'ta başladı ve 18 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Bu tarih aralığı, ibadetlerini sürdürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ramazan ayının ardından gelen bu dönem, manevi atmosferin devam ettirilmesi açısından ayrı bir değer taşıyor.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR? GÜN SEÇİMİ VE UYGULAMA

Şevval ayında tutulacak altı gün oruç için belirli bir gün şartı bulunmaz. Kişi, ayın herhangi bir altı gününü tercih edebilir. Bu günler peş peşe tutulabileceği gibi aralıklı olarak da tutulabilir.

Bazı İslam alimleri, oruçların aralıksız tutulmasının daha faziletli olduğunu ifade eder. Ancak bu durum bir zorunluluk değildir. Bireyler kendi sağlık durumlarına, iş hayatlarına ve günlük programlarına göre oruçlarını planlayabilir. Öte yandan önemli bir husus, Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutulmasının dinen yasak olmasıdır. Bu nedenle Şevval orucuna bayramın ikinci gününden itibaren başlanabilir.

ŞEVVAL ORUCU KAZA YERİNE GEÇER Mİ?

Şevval orucu hakkında en çok merak edilen konuların başında, bu orucun Ramazan'da tutulamayan oruçların yerine geçip geçmediği geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki açıklaması oldukça nettir. Şevval ayında tutulan oruçlar nafile ibadet kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle Ramazan'da tutulamayan oruçların yerine geçmez.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR VE KİMLER TUTABİLİR?

Şevval ayında tutulacak oruç altı günle sınırlıdır ve bu oruç müstehap kabul edilir. Yani yapılması teşvik edilir ancak zorunlu değildir. Sağlık durumu uygun olan ve oruç tutmasına engel bir durumu bulunmayan herkes bu ibadeti yerine getirebilir. Ancak kişinin kendi durumunu göz önünde bulundurarak hareket etmesi önemlidir.

Sonuç olarak Şevval orucu hem fazileti hem de sunduğu manevi fırsatlarla dikkat çeken bir ibadet olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Müslümanların gündeminde yer almaya devam etmektedir.

ŞEVVAL ORUCUNDA NİYET NASIL OLMALI?

Oruç ibadetinde niyet, ibadetin geçerliliği açısından temel unsurlardan biridir. Bu nedenle bir oruç için aynı anda hem kaza hem de nafile niyeti yapılamaz. Eğer kişi Şevval ayında oruç tutarken kaza niyeti ederse, bu oruç kaza orucu olarak kabul edilir. Bu durumda Şevval orucunun sevabı ayrıca elde edilmez. Bu nedenle hangi ibadet yerine getirilecekse niyetin açık ve net şekilde yapılması gerekir.

ŞEVVAL ORUCU 2026 - ÖZET TABLO

KonuBilgi
Şevval Ayı 2026 Tarihleri20 Mart 2026 – 18 Nisan 2026
Şevval Orucu Nedir?Ramazan'dan sonra tutulan 6 günlük nafile (sünnet) oruç
Kaç Gün Tutulur?Toplam 6 gün
Ne Zaman Tutulur?Şevval ayı içinde herhangi 6 gün
İlk Gün Tutulur mu?Hayır, Ramazan Bayramı'nın 1. günü oruç tutulmaz
Peş Peşe Şart mı?Hayır, aralıklı olarak da tutulabilir
Fazileti Nedir?1 yıl oruç tutmuş gibi sevap kazandırır
Kaza Yerine Geçer mi?Hayır, Ramazan oruçlarının kazası ayrıca tutulmalıdır
Niyet Nasıl Olmalı?Ya sadece kaza ya da sadece nafile niyeti yapılır
Hükmü Nedir?Müstehap (yapılması tavsiye edilir)
