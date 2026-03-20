Bazı İslam alimleri, oruçların aralıksız tutulmasının daha faziletli olduğunu ifade eder. Ancak bu durum bir zorunluluk değildir. Bireyler kendi sağlık durumlarına, iş hayatlarına ve günlük programlarına göre oruçlarını planlayabilir. Öte yandan önemli bir husus, Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutulmasının dinen yasak olmasıdır. Bu nedenle Şevval orucuna bayramın ikinci gününden itibaren başlanabilir.

Şevval orucu hakkında en çok merak edilen konuların başında, bu orucun Ramazan'da tutulamayan oruçların yerine geçip geçmediği geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki açıklaması oldukça nettir. Şevval ayında tutulan oruçlar nafile ibadet kapsamında değerlendirilir. Bu nedenle Ramazan'da tutulamayan oruçların yerine geçmez.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR VE KİMLER TUTABİLİR?

Şevval ayında tutulacak oruç altı günle sınırlıdır ve bu oruç müstehap kabul edilir. Yani yapılması teşvik edilir ancak zorunlu değildir. Sağlık durumu uygun olan ve oruç tutmasına engel bir durumu bulunmayan herkes bu ibadeti yerine getirebilir. Ancak kişinin kendi durumunu göz önünde bulundurarak hareket etmesi önemlidir.

Sonuç olarak Şevval orucu hem fazileti hem de sunduğu manevi fırsatlarla dikkat çeken bir ibadet olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle her yıl olduğu gibi 2026 yılında da Müslümanların gündeminde yer almaya devam etmektedir.