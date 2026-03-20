Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? 2026 Şevval ayı başlangıç ve bitiş tarihi
Şevval ayında tutulan altı gün oruç, Ramazan sonrası ibadetin devamı olarak öne çıkıyor. Ancak bu oruç, tutulamayan Ramazan oruçlarının yerine geçmiyor. Diyanet'e göre kaza oruçları ayrıca tutulmalı.
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar için yeni bir ibadet dönemi başladı. Bu dönemin en çok merak edilen konularından biri ise Şevval ayında tutulan altı günlük oruç ve bu orucun hükmü oldu.
ŞEVVAL ORUCU NEDİR? DİNİ DAYANAĞI VE FAZİLETİ
Şevval orucu, Ramazan ayından sonra bu ay içerisinde tutulan altı günlük nafile bir ibadettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) bu oruçla ilgili hadisi, ibadetin önemini açıkça ortaya koyar. Hadiste, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" buyrulmaktadır. Bu ifade, Şevval orucunun neden bu kadar önemli görüldüğünü açıklamaktadır.
İslam'da yapılan her iyiliğin on kat sevapla karşılık bulması prensibi dikkate alındığında Ramazan'da tutulan oruçlar ile Şevval'de tutulan altı günün toplam sevabı bir yılın tamamına denk kabul edilir.
ŞEVVAL AYI 2026 TAKVİMİ: BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ
Hicri takvime göre yılın onuncu ayı olan Şevval, Ramazan Bayramı ile birlikte başlıyor. 2026 yılında Şevval ayı 20 Mart'ta başladı ve 18 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Bu tarih aralığı, ibadetlerini sürdürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Ramazan ayının ardından gelen bu dönem, manevi atmosferin devam ettirilmesi açısından ayrı bir değer taşıyor.
ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR? GÜN SEÇİMİ VE UYGULAMA
Şevval ayında tutulacak altı gün oruç için belirli bir gün şartı bulunmaz. Kişi, ayın herhangi bir altı gününü tercih edebilir. Bu günler peş peşe tutulabileceği gibi aralıklı olarak da tutulabilir.