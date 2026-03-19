Şevval hilali göründü mü? İslam hukukuna göre hilal görülmezse ne olur?

Müslümanlar Ramazan ayının son günlerini yaşarken, gözler bir kez daha gökyüzüne çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Hilal göründü mü?" sorusu, bayramın hangi gün başlayacağını belirleyen en kritik başlık haline geldi. İslam dünyasının farklı bölgelerinden gelen resmi açıklamalar ise tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülke, Şevval ayının hilalinin gözlemlenemediğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın geçtiği bilgiye göre, Kraliyet Divanı'na yapılan bildirimler doğrultusunda hilalin görülmediği kesinleşti. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme, 19 Mart Perşembe gününü Ramazan ayının son günü, 20 Mart Cuma gününü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak ilan etti.

Bu karar yalnızca Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Kuveyt, Bahreyn, Yemen, Lübnan ve Sudan da benzer şekilde hilalin görülmediğini açıklayarak bayramın Cuma günü başlayacağını duyurdu. 9 ÜLKEDE ORTAK KARAR: BAYRAM CUMA GÜNÜ İslam dünyasında sıkça karşılaşılan farklı takvim uygulamalarına rağmen, bu yıl birçok ülke aynı tarihte birleşti. Özellikle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümü, hilal gözlemlerine dayalı olarak ortak bir karar aldı. Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı'na bağlı Hilal Gözlem Komitesi, yaptığı açıklamada tüm gözlem çalışmalarına rağmen hilalin tespit edilemediğini bildirdi. Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de benzer şekilde bayramın Cuma günü başlayacağını ilan etti. Lübnan ve Sudan gibi ülkelerde de dini otoriteler aynı yönde karar alarak takvimleri netleştirdi.

TARTIŞMANIN ODAĞI: GÖZLEM Mİ, HESAP MI? Her yıl tekrar eden bu süreç, sadece bir tarih belirleme meselesi değil aynı zamanda köklü bir ilmi tartışmanın da parçası. İslam alimleri arasında uzun yıllardır süregelen görüş ayrılığı, hilalin tespit yönteminde düğümleniyor. Bir kesim, hilalin mutlaka çıplak gözle görülmesi gerektiğini savunurken; diğer kesim, modern astronomik hesaplamaların güvenilirliğini esas alıyor. Bu iki yaklaşım, zaman zaman farklı ülkelerde bayramın farklı günlerde idrak edilmesine neden olabiliyor.

GELENEKSEL YAKLAŞIM: "GÖRMEDEN BAŞLAMAYIN" Klasik İslam anlayışına göre, Ramazan'ın başlaması da bitmesi de doğrudan hilalin görülmesine bağlı. Bu görüş, Peygamber Efendimiz'in şu hadisine dayanıyor: ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ ) [ متفق عليه ] "(Ramazan ayının) hilâlini gördüğünüzde oruç tutun. (Şevvâl ayının) hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Eğer (Şaban ayının hilâli) size görünmezse, (oruca başlamak için Şaban ayını, bayram etmek için ise Ramazan ayını) otuz güne tamamlayın."(Kaynak:Buhârî , 1909 ve Muslim, 1081) Bu çerçevede hareket eden alimler, gözlemin esas olduğunu ve hesaplamaların bu hükmün yerine geçemeyeceğini ifade ediyor. Şaban ayının 29. günü hilal gözleniyor; eğer hava şartları uygun değilse veya hilal seçilemiyorsa, ay 30 güne tamamlanarak Ramazan başlatılıyor. Aynı yöntem, Şevval için de geçerli kabul ediliyor. Abdullah İbn Ömer'den rivayet edilen bir başka hadis de bu yaklaşımı destekliyor: "Ayın 29. gecesi olunca hilali görmeden orucu açmayın. Şayet hava kapalı olursa(görmenize mani olursa) sayıyı 30 tamamlayın"(Kaynak: Buhârî, Savm, 11)