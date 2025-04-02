Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, İslam dünyasında önemli bir zaman dilimi daha yaklaşıyor: Şevval ayı. Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan bu ay ibadetlerin devam ettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip. Özellikle, Şevval ayında tutulması sünnet kabul edilen altı günlük oruç, manevi huzuru sürdürmek isteyen Müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle yerine getiriliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:01