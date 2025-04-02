Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?

Şevval Orucunun Fazileti Nedir?

Şevval ayında tutulan altı gün orucu Ramazan orucunun ardından adeta bir tamamlayıcı ibadet niteliğindedir.

Hadis-i şerifte belirtildiği üzere bu orucu tutan kimse, sanki bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Bu hesaplamanın dayanağı, İslam'da yapılan bir iyiliğin on kat sevap getirmesi prensibidir. Ramazan ayında tutulan otuz gün oruç on katıyla üç yüz gün sevap getirirken, Şevval orucu da altmış gün sevap kazandırarak, toplamda bir yılın tamamına denk bir ibadet haline gelir.