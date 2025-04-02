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Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, İslam dünyasında önemli bir zaman dilimi daha yaklaşıyor: Şevval ayı. Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan bu ay ibadetlerin devam ettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip. Özellikle, Şevval ayında tutulması sünnet kabul edilen altı günlük oruç, manevi huzuru sürdürmek isteyen Müslümanlar tarafından büyük bir ilgiyle yerine getiriliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:01
Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte İslam dünyasında manevi atmosfer devam ediyor. Şevval ayı, Ramazan Bayramı ile başlayarak Müslümanlar için yeni bir ibadet fırsatı sunuyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.),"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) hadisiyle müjdelediği bu oruç, büyük bir sevap kaynağı olarak kabul ediliyor.

Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?

Şevval Ayı Orucu Ne Zaman Başlıyor?

Şevval orucu, Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında herhangi bir altı gün boyunca tutulabilir. Bu orucu tutan kişi, hadis-i şerifte belirtildiği üzere, bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevap kazanır.

Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutmak haram olduğundan, bayramın birinci günü oruçsuz geçirilmelidir. Sonrasında, Şevval ayı içerisinde istenilen altı gün boyunca oruç tutulabilir.

Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?

Şevval Orucunun Fazileti Nedir?

Şevval ayında tutulan altı gün orucu Ramazan orucunun ardından adeta bir tamamlayıcı ibadet niteliğindedir.

Hadis-i şerifte belirtildiği üzere bu orucu tutan kimse, sanki bir yıl boyunca oruç tutmuş gibi sevaba nail olur. Bu hesaplamanın dayanağı, İslam'da yapılan bir iyiliğin on kat sevap getirmesi prensibidir. Ramazan ayında tutulan otuz gün oruç on katıyla üç yüz gün sevap getirirken, Şevval orucu da altmış gün sevap kazandırarak, toplamda bir yılın tamamına denk bir ibadet haline gelir.

Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?

Şevval Orucu Hangi Günler Tutulmalı?

Şevval ayında altı gün orucu peş peşe tutulabileceği gibi, ayın farklı günlerine de yayılabilir. Ancak bazı alimler aralıksız tutulmasının daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bireyler kendi sağlık durumları ve günlük yaşam koşullarına göre oruçlarını dağıtabilir. Önemli olan niyet ederek bu ibadeti yerine getirmektir.

Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şevval ayında oruç tutmanın faziletleri neler?

Şevval Orucu İçin En Faziletli Uygulama Nedir?

İslam alimleri, Şevval orucuna bayramın hemen ardından başlanmasının daha faziletli olduğunu belirtir. Ayrıca altı günün peş peşe tutulması tavsiye edilse de, kişinin kendi takvimine göre günleri bölerek tutması da mümkündür. Her iki durumda da orucun sevabı aynı kabul edilir.

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