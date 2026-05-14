Sevda Demirel’in ayağı kırıldı! İzleyenlerin içini sızlatan görüntü
90'lı yıllara damgasını vuran ve Hande Ataizi ile yaşadığı canlı yayın gerginliğiyle hafızalara kazınan eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel, Maçka Parkı'nda ayağını kırdı. İzleyenlerin içini sızlatan bu görüntülerin ardından ünlü isim, son halini takipçileriyle paylaştı.
Maçka Parkı'nda yürüyüşe çıkan Sevda Demirel, dengesini kaybedince kabusu yaşadı. Ayağının ters döndüğü o dehşet anları, ünlü ismin arkadaşının cep telefonu tarafından kaydedildi.
"HASTANEYE GETİRDİK"
Demirel'in arkadaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevda Demirel, çok kötü düştü, ayağı kırıldı. Şimdi hastaneye getirdik, Allah şifa versin."
SOSYAL MEDYADA GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI
Videonun paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntülerin altına binlerce yorum gelirken, en dikkat çeken ifadeler şunlar oldu:
"İzlerken benim ayağım acıdı, çok geçmiş olsun."
"Tüylerim diken diken oldu, gerçekten çok kötü bir düşüş."
"Acil şifalar dilerim, nazar değdi herhalde."
TABURCU OLDU
Hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olan Sevda Demirel, alçıya alınan ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü isim, paylaşımında "Mahvoldum" ifadelerine yer verdi.
TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE GEÇEN O TOKAT: NE DEDİN SEN?
90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında Türk magazin dünyası denilince akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz Sevda Demirel.
Mankenlik kariyerine adım attığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sevda Demirel, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda hiçbir şeyi sakınmayan "filtresiz" açıklamalarıyla da gündemden düşmedi.
Demirel'in kariyerinde pek çok olay yaşanmış olsa da, hiçbiri 1999 yılında katıldığı bir talk-show programında yaşananlar kadar derin bir iz bırakmadı.
Hande Ataizi ile girdiği sözlü tartışmanın dakikalar içinde fiziksel bir müdahaleye dönüşmesi, Türk televizyonculuk tarihinin en çok izlenen ve konuşulan anlarından biri oldu.