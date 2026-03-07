Serdar Ortaç’ın sözleri eski eşi Chloe Loughnan’ı kızdırdı: "Bütün saygım bitti"

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 12:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğini 2019 yılında noktalayan İrlandalı model Chloe Loughnan, eski eşinin kendisi hakkındaki sert açıklamalarına daha fazla dayanamadı. Loughnan, Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" çıkışına "Bütün saygım bitti" diyerek yanıt verdi.

Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç ile 2019 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Chloe Loughnan arasındaki sular durulmuyor Evlilikleri boyunca aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken çift, boşanma sonrası bitmek bilmeyen nafaka tartışmalarıyla gündeme geliyordu.

"HER KURUŞ ESKİ HANIMA GİDİYOR" Boşanmanın ardından her fırsatta eşine ödediği nafakalardan dolayı isyan eden Ortaç, "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

Chloe Loughnan, daha önce yaptığı açıklamalarda evliliğin sona ermesindeki en büyük etkenin Ortaç'ın kumar bağımlılığı olduğunu dile getirmişti. Loughnan, eski eşinin kendisine yönelik ithamlarına karşı sessizliğini bozdu.

"BÜTÜN SAYGIM BİTTİ" Loughnan, Ortaç'ın tutarsız tavırlarından duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi: "Bütün saygım gitti anladın mı? Evli olduğumuz zaman röportajlarda 'Canım her şeyim, aşkım, prensesim' diyordu. Boşandık, yine bir süre iyi konuştu. Sonra bir anda 'Şeytan görsün yüzünü' falan demeye başladı. Bu ne yani?"