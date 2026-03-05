Serdar Ortaç destek almadan yürüyemedi! Son hali sevenlerini üzdü

Uzun yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç, sosyal medyaya düşen son görüntüleriyle hayranlarını derinden üzdü. Yürümekte güçlük çeken Ortaç'ın destek aldığı anlar ortaya çıktı.

Yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, Bursa'da katıldığı bir mekan açılışında objektiflere yansıdı.

Açılış sırasında oldukça bitkin olduğu gözlenen Ortaç'ın, yürürken destek aldığı ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Konuşurken de zaman zaman güçlük çeken sanatçının o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

Bir dönemin enerjik sahne performanslarıyla tanınan isminin son hali, sevenleri tarafından moral ve destek mesajlarıyla karşılandı. Öte yandan Ortaç, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunlarını bir "imtihan" olarak gördüğünü belirterek, hastalığın hayatına bakışını değiştirdiğini ifade etmişti.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Serdar Ortaç, daha önce konuk olduğu Alişan'ın programında sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

"SOL BACAĞIM TAMAMEN GİTTİ" Hastalığın ilerleyişine değinen Ortaç,"Sol bacağım tamamen gitti" diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Ünlü sanatçı, günlük hayatında yürümekte ciddi güçlük çektiğini ifade etti.