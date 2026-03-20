Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, bir asrı aşan ömrüyle dikkat çekiyor. Küçük yaşta başladığı zorlu hayat mücadelesini hiç bırakmayan Kılıç, uzun yaşamının sırrını doğal beslenme ve çalışmak olarak anlatıyor. Yoğurdu sofradan eksik etmediğini söyleyen Şemsi nine, gençlere de aynı yolu öneriyor.

110 YILLIK BİR HAYAT, SAYISIZ HATIRA

Kayseri'de yaşayan Şemsi Kılıç, bir asrı aşan ömrüyle hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugün mesaj veriyor. 1916 yılında Sarız ilçesine bağlı Ayranlı Mahallesi'nde doğan Kılıç, daha çocuk yaşta hayatın zorluklarıyla tanıştı. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi ve kardeşiyle birlikte büyüdü.

Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı. Dağda ekin biçti, odun topladı, hayvan baktı. Köy yaşamının ağır şartları onun hayatının bir parçası oldu.