110 yaşındaki Şemsi nineden gençlere altın öğüt: Sofranızdan hiç eksik etmeyin

Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, uzun yaşamının sırrını doğal beslenme ve çalışmak olarak anlatıyor. Yoğurdu sofradan eksik etmediğini söyleyen Kılıç, gençlere hazır gıdalardan uzak durmalarını ve hareketli bir hayat sürmelerini öneriyor.

Kayseri'de yaşayan 110 yaşındaki Şemsi Kılıç, bir asrı aşan ömrüyle dikkat çekiyor. Küçük yaşta başladığı zorlu hayat mücadelesini hiç bırakmayan Kılıç, uzun yaşamının sırrını doğal beslenme ve çalışmak olarak anlatıyor. Yoğurdu sofradan eksik etmediğini söyleyen Şemsi nine, gençlere de aynı yolu öneriyor.

110 YILLIK BİR HAYAT, SAYISIZ HATIRA

Kayseri'de yaşayan Şemsi Kılıç, bir asrı aşan ömrüyle hem geçmişin izlerini taşıyor hem de bugün mesaj veriyor. 1916 yılında Sarız ilçesine bağlı Ayranlı Mahallesi'nde doğan Kılıç, daha çocuk yaşta hayatın zorluklarıyla tanıştı. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybetti. Annesi ve kardeşiyle birlikte büyüdü.

Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başladı. Dağda ekin biçti, odun topladı, hayvan baktı. Köy yaşamının ağır şartları onun hayatının bir parçası oldu.

🌿 UZUN ÖMRÜN SIRRI: DOĞAL GIDA VE ÇALIŞMAK

Şemsi Kılıç, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını iki kelimeyle özetliyor: doğallık ve emek. Hayatı boyunca hazır gıdalardan uzak durduğunu anlatan Kılıç, yoğurdun sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söylüyor. Sütü kaynatıp yoğurdu kendilerinin yaptığını, ayranı her gün tükettiklerini dile getiriyor.

"Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer ayran içerdik" diyen Kılıç, bugünkü beslenme alışkanlıklarını da eleştiriyor. Ona göre sağlıklı kalmanın yolu basit: doğal beslenmek, tereyağı yemek ve sürekli hareket halinde olmak. Çalışmanın hayatındaki yerini ise şu sözlerle anlatıyor:

"Çalışmayana ekmek var mı? Ömrüm çalışarak geçti."

ZORLUKLAR VE KAYIPLARLA GEÇEN YILLAR

Şemsi Kılıç'ın hayatı sadece emekle değil, acılarla da şekillendi. Yaklaşık 20 yıl önce eşini kaybetti. İki çocuğunu ise küçük yaşta toprağa verdi. Buna rağmen hayata tutunmayı başardı. 7 çocuk, 30 torun ve 3 torununun torununu görerek geniş bir aileye ulaştı.

KÖYDEN ŞEHRE UZANAN YOL

Yıllarca köyde yaşayan Kılıç, yaşının ilerlemesiyle birlikte 2017 yılında Kayseri'ye, oğlunun yanına yerleşti. Ancak köy hayatını hala özlüyor. Temiz hava, soğuk su ve üretim dolu günleri sık sık hatırlıyor. Çalışmayı bırakmak zorunda kalması ise onu en çok üzen şeylerden biri.

"Eskiden böyle bolluk yoktu. Yoğurdu çok severdim. Yoğurdu çok yerdim, hep yanıma koyardım. Biz hazır yoğurt yemezdik. Sütü pişirip yoğurdu kendimiz yapardık. Şimdi dükkandan hazır alıyorlar, getiriyorlar, tadı bile yok. Bizim zamanımızda çay yoktu, yoğurt yer, ayran içerdik. Sağlıklı yaşamak için yoğurdu çok yiyeceksin, tereyağı yiyeceksin ve çalışacaksın. Çalışmayana ekmek var mı? Vallahi şu an çalışmak istiyorum. Elim tutsa çalışırım. Ömrüm çalışarak geçti."

🔍 GENÇLERE MESAJI NET

Şemsi Kılıç'ın yıllara dayanan tecrübesi tek bir noktada birleşiyor: Sağlıklı yaşamak isteyen herkes doğal beslenmeli ve hareketli bir hayat sürmeli. Onun 110 yıllık yaşamı, bu basit görünen kuralların ne kadar güçlü olduğunu açıkça gösteriyor.

