Semiramis Pekkan'dan şoke eden "evlatlık" itirafı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yaptığı açıklamalarda magazin gündemini sarstı. Pekkan, çocukluk döneminde yaşadığı travmaların kendisinde derin izler bıraktığını ifade ederken, babasıyla ilgili anlattıklarıyla dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, konuk olduğu "Serda ile Masadaki Sırlar" programında çocukluk yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İlk kez bu kadar açık konuşan Pekkan'ın anlattıkları izleyenleri derinden etkiledi.

"BABAM EVLATLIK VERMEYE KALKIŞMIŞ"
Doğduğu döneme ilişkin travmatik bir gerçeği paylaşan Pekkan, ailesiyle yaşadığı kırılmaları şu sözlerle anlattı:

"Doğduğumda çok çirkin olduğumu söylüyorlardı. Annem hemşireye 'Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz' demiş. Babam da evlatlık vermeye kalkışmış"

Babasına hiçbir zaman yakın olamadığını dile getiren sanatçı, bu durumun özel hayatını da etkilediğini belirterek, "Hiçbir zaman babamla çok fazla yakınlığım olmadı. O yüzden eşlerim benden hep yaşça büyüktü" dedi.

"AJDA ÇOK SERT BİR ABLAYDI"

Ablası Ajda Pekkan ile ilişkisine de değinen Semiramis Pekkan, çocukluk ve gençlik yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Ajda benden iki yaş büyük. Çok güzel bir kızdı ama çok da sert bir ablaydı" diyen Pekkan, sanat dünyasında sık sık karşı karşıya getirildiklerini belirtti.

"Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar" sözleriyle dikkat çeken sanatçı, Playboy Club'da sahneye çıkmasının ardından yaşananları da anlattı:
"24 saat içinde olay oldu. Ablam o dönem bana biraz haşin davrandı ama çok da haklıydı."

3 AY SÜREN REKOR EVLİLİK
Özel hayatına dair nostaljik bir anısını da paylaşan Pekkan, usta oyuncu Fikret Hakan ile yaptığı kısa süreli evliliği anlattı.
"Fikret Hakan'ı ilk kez Galatasaray Adası'nda gördüm. 15 yaşındaydım. Tekneden bir indi; dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum" diyen Pekkan, evliliklerinin sadece üç ay sürdüğünü söyledi.

KANSERLE MÜCADELEDE SON DURUM
77 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında da sevenlerine müjdeli haber verdi. Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından tedavi sürecine giren Pekkan, moralini hiç bozmadığını ifade etti.
"Kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. Gayet güzel bir tedavi süreci yaşadım. Şimdi koruma dönemindeyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?
Semiramis Pekkan, köpeği Tina'yı gezdirirken merdivenlerden düşmüş, yaşanan talihsiz kazanın ardından yapılan kontrollerde akciğerinde kitle tespit edilmişti. Check-up sonrası hastalığını öğrenen sanatçı, vakit kaybetmeden tedaviye başlamıştı.

