Semiramis Pekkan'dan şoke eden "evlatlık" itirafı!

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yaptığı açıklamalarda magazin gündemini sarstı. Pekkan, çocukluk döneminde yaşadığı travmaların kendisinde derin izler bıraktığını ifade ederken, babasıyla ilgili anlattıklarıyla dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, konuk olduğu "Serda ile Masadaki Sırlar" programında çocukluk yıllarına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İlk kez bu kadar açık konuşan Pekkan'ın anlattıkları izleyenleri derinden etkiledi.

"BABAM EVLATLIK VERMEYE KALKIŞMIŞ"

Doğduğu döneme ilişkin travmatik bir gerçeği paylaşan Pekkan, ailesiyle yaşadığı kırılmaları şu sözlerle anlattı: "Doğduğumda çok çirkin olduğumu söylüyorlardı. Annem hemşireye 'Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz' demiş. Babam da evlatlık vermeye kalkışmış"

Babasına hiçbir zaman yakın olamadığını dile getiren sanatçı, bu durumun özel hayatını da etkilediğini belirterek, "Hiçbir zaman babamla çok fazla yakınlığım olmadı. O yüzden eşlerim benden hep yaşça büyüktü" dedi.

"AJDA ÇOK SERT BİR ABLAYDI" Ablası Ajda Pekkan ile ilişkisine de değinen Semiramis Pekkan, çocukluk ve gençlik yıllarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ajda benden iki yaş büyük. Çok güzel bir kızdı ama çok da sert bir ablaydı" diyen Pekkan, sanat dünyasında sık sık karşı karşıya getirildiklerini belirtti.