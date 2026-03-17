Kanserle mücadele ediyordu! Semiramis Pekkan güzel haberi böyle duyurdu

Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 22:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan'dan sevindiren haber geldi. Kemoterapi sürecini tamamlayan sanatçı, yaşadığı zorlu dönemin ardından balon uçurarak iyileşme sürecini duyurdu. Pekkan'ın sözleri hem umut verdi hem de erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlattı.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Semiramis Pekkan, kemoterapi sürecinin sona erdiğini sosyal medya hesabından paylaştığı anlamlı bir video ile duyurdu. 77 yaşındaki sanatçı, zorlu sürecin ardından umut dolu bir mesaj verdi.

HASTALIK TESADÜF SONUCU ORTAYA ÇIKTI Semiramis Pekkan'ın hastalığı beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Köpeğini gezdirirken düşen sanatçı, kontrol için hastaneye gittiğini şu sözlerle anlattı: "Geçirdiğim talihsiz bir düşüş sonrası kontrollerim sırasında öyle bir şey oldu ki, hayat bana yeniden büyük bir ders verdi."

Check-up sonrası gelen telefonla yeniden hastaneye çağrıldığını söyleyen Pekkan, sürecin ciddiyetini ise şöyle ifade etti: "Doktorum 'Semiramis hemen geri gelmen lazım' dedi. Akciğerde bir kitle görmüşler, ciddi bir şeye benziyor dediler."

💬 ERKEN TEŞHİSE VURGU YAPTI Hastalığını ilk açıkladığında hastane odasından takipçilerine seslenen Pekkan, yaşadıklarının kendisine önemli bir farkındalık kazandırdığını dile getirdi. Hayata bakışının değiştiğini belirten sanatçı, yaşananların bazen görünmeyen mesajlar taşıdığını da sözlerine ekledi. "Belki birinize faydası olur… Çünkü erken teşhisin, check-up yaptırmanın ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördüm."