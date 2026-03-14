Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ 83 yaşında! Son görüntüsü gündem oldu

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 14:10 Son Güncelleme: 14 Mart 2026 14:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının efsane ismi Şevket Altuğ, 83. yaş gününde son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun paylaşımı, sevenlerini duygulandırdı.

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan usta sanatçı, 83. yaş gününde hayranlarına sürpriz yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Son haliyle dikkat çeken Altuğ'un paylaşımının altına binlerce tebrik mesajı yağdı.

📸 O KAREYE YORUM YAĞDI: "KARİZMA AYNI!" Aralarında Özlem Türkad, Songül Öden Şebnem Bozoklu, Ata Demirer'in de bulunduğu birçok ünlü isim, Yeşilçam efsanesinin yeni yaşını kutladı. 👇 Deniz Seki: "Çocukluğum evinizde geçti abiciğim!" Onur Buldu: "İyi ki doğdun Şevket Abi!" Sosyal Medya: "Karizma hala aynı", "Bodrum yaramış!", "Allah sana uzun ömürler versin."

Yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Şevket Altuğ, sadece kariyeriyle değil, 55 yıllık eşi Jale Altuğ ile olan örnek evliliğiyle de takdir topluyor.