Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ 83 yaşında! Son görüntüsü gündem oldu

Türk sinemasının efsane ismi Şevket Altuğ, 83. yaş gününde son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun paylaşımı, sevenlerini duygulandırdı.

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan usta sanatçı, 83. yaş gününde hayranlarına sürpriz yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Son haliyle dikkat çeken Altuğ'un paylaşımının altına binlerce tebrik mesajı yağdı.

📸 O KAREYE YORUM YAĞDI: "KARİZMA AYNI!"

Aralarında Özlem Türkad, Songül Öden Şebnem Bozoklu, Ata Demirer'in de bulunduğu birçok ünlü isim, Yeşilçam efsanesinin yeni yaşını kutladı.

Deniz Seki: "Çocukluğum evinizde geçti abiciğim!"

Onur Buldu: "İyi ki doğdun Şevket Abi!"

Sosyal Medya: "Karizma hala aynı", "Bodrum yaramış!", "Allah sana uzun ömürler versin."

Yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Şevket Altuğ, sadece kariyeriyle değil, 55 yıllık eşi Jale Altuğ ile olan örnek evliliğiyle de takdir topluyor.

Şevket Altuğ aslen nereli ve kaç yaşında?

Şevket Altuğ, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelmiştir. 13 Mart 1943 doğumlu olan usta sanatçı, bugün itibarıyla 83. yaşını kutlamaktadır.

Usta oyuncu hangi okullardan mezun oldu?

Altuğ, Galatasaray Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümü'nde tamamlayarak tiyatro temelli bir kariyere imza atmıştır.

Kariyerine ilk nerede başladı ve ilk dizisi hangisidir?

Sanat hayatına 1962 yılında tiyatro sahnelerinde "merhaba" diyen efsane isim, kamera karşısına ilk kez 'Seyahatname' adlı diziyle geçmiştir. Ayrıca kariyerinin bir döneminde tam beş yıl boyunca reklam filmlerinin aranan yüzü olmuştur.

Şevket Altuğ evli mi, çocuğu var mı?

Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşayan Altuğ, 1971 yılında Jale Altuğ ile hayatını birleştirmiştir. 55 yıllık mutlu bir evliliği olan usta oyuncu, 2 çocuk babasıdır.

Jale Altuğ, "Süt Kardeşler" filminin Afife'si olarak hafızalara kazınmıştı.

