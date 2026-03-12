Seda Sayan'ın son görüntüsü şaşırttı! Genç kızlara taş çıkarıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yaptırdığı estetikler ve filtreli paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, yüzündeki değişimle dikkat çekti. Ünlü sanatçının sosyal medyadaki son görüntüsü, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşıladı.
"Kadırgalı" lakabıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan, hem bitmek bilmeyen enerjisi hem de yaptırdığı estetiklerle dillerden düşmüyor...
2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile yaptığı sürpriz evlilikle adeta "aşkın yaşı yoktur" diyen sanatçı, şimdi de son görüntüsüyle gündemi salladı.
SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Bugüne kadar yaptırdığı estetik operasyonları saklamayan Seda Sayan'ın yüzündeki değişimi görenler, "filtre mi, estetik mi?" demeden geçemedi.
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı son haliyle konuşulmaya devam ediyor.