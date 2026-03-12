CANLI YAYIN
Seda Sayan'ın son görüntüsü şaşırttı! Genç kızlara taş çıkarıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaptırdığı estetikler ve filtreli paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, yüzündeki değişimle dikkat çekti. Ünlü sanatçının sosyal medyadaki son görüntüsü, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşıladı.

Seda Sayan'ın son görüntüsü şaşırttı! Genç kızlara taş çıkarıyor 1

"Kadırgalı" lakabıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan, hem bitmek bilmeyen enerjisi hem de yaptırdığı estetiklerle dillerden düşmüyor...

Seda Sayan'ın son görüntüsü şaşırttı! Genç kızlara taş çıkarıyor 2

2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile yaptığı sürpriz evlilikle adeta "aşkın yaşı yoktur" diyen sanatçı, şimdi de son görüntüsüyle gündemi salladı.

Seda Sayan'ın son görüntüsü şaşırttı! Genç kızlara taş çıkarıyor 3

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bugüne kadar yaptırdığı estetik operasyonları saklamayan Seda Sayan'ın yüzündeki değişimi görenler, "filtre mi, estetik mi?" demeden geçemedi.

Seda Sayan'ın son görüntüsü şaşırttı! Genç kızlara taş çıkarıyor 4

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sanatçı son haliyle konuşulmaya devam ediyor.