Seda Bakan Arif V 216'daki partneri Ozan Güven'i takipten çıkardı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medyadaki hamlesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. "Arif V 216" filminde birlikte rol aldığı Ozan Güven'i takipten çıkan Bakan'ın bu hareketi magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir beraberliği olan Seda Bakan'ın iki kız çocuğu bulunuyor. "Öldür Beni Sevgilim", "Arif V 216", "Zeytin Ağacı" ve "Esas Oğlan" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya hamleleriyle de gündemden düşmüyor...

Daha önce yakın arkadaşı Hadise ile arasının bozulması ve Tuba Büyüküstün ile bir galada yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Bakan, bu kez eski rol arkadaşı Ozan Güven ile yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyle konuşuluyor.

ARALARININ ÇOK İYİ OLDUĞU BİLİNİYORDU Seda Bakan, bu defa yıllar önce birlikte rol aldığı Ozan Güven ile gündeme geldi. İkili, Arif v 216 filminde partner olarak izleyici karşısına çıkmış, Bakan filmde "Pembeşeker" karakterine, Ozan Güven ise "216" karakterine hayat vermişti. Film sonrası ekip arasındaki dostluğun devam ettiği, sık sık bir araya geldikleri de kamuoyuna yansımıştı.

TAKİPTEN ÇIKTI Ancak Seda Bakan'ın, geçtiğimiz saatlerde Ozan Güven'i sosyal medya hesabından takipten çıkması, dikkatli gözlerden kaçmadı. Bu hamle kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.