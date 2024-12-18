Sarımsağı soyup kabuklarını atıyor musunuz? Bir daha düşünün: Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Sarımsağın yalnızca dişleri değil, kabukları da sağlığınız için oldukça fayda sağlıyor. Bu doğal şifa kaynağının kabukları, en az içi kadar mucizevi etkiler yaratıyor. Faydalarını öğrendikten sonra sarımsağın kabuklarını çöpe atmayacaksınız.