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Sarımsağı soyup kabuklarını atıyor musunuz? Bir daha düşünün: Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsağın sadece kendisi değil, kabukları da adeta bir şifa deposu! Genellikle çöpe atılan sarımsak kabuklarının aslında sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. İşte sarımsak kabuklarını değerlendirebileceğiniz yöntemler ve sağladığı inanılmaz faydalar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 09:34
Sarımsağı soyup kabuklarını atıyor musunuz? Bir daha düşünün: Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendiren etkisiyle kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biridir. Türk kültüründe çoğu lezzetli yemek tarifinde ilk sırada yer alıyor. Ancak, kokusu nedeniyle birçok kişi sarımsaktan uzak durabiliyor.

Sarımsağı soyup kabuklarını atıyor musunuz? Bir daha düşünün: Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Sarımsağın yalnızca dişleri değil, kabukları da sağlığınız için oldukça fayda sağlıyor. Bu doğal şifa kaynağının kabukları, en az içi kadar mucizevi etkiler yaratıyor. Faydalarını öğrendikten sonra sarımsağın kabuklarını çöpe atmayacaksınız.

Sarımsağı soyup kabuklarını atıyor musunuz? Bir daha düşünün: Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Sarımsak Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Antibiyotik etkisi sunan sarımsak, öksürükten balgama kadar birçok soruna iyi geliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor, soğuk algınlığını önlüyor. Sarımsak kabuğu, en az içi kadar yemekleri lezzetlendiriyor, birçok soruna fayda sağlıyor.

Sarımsağı soyup kabuklarını atıyor musunuz? Bir daha düşünün: Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Sarımsak kabuğundan elde edilen su, bağışıklık sistemini destekleyen doğal bir destekleyicidir. Soğan kabuğunu çeşitli şekillerde değerlendirerek faydasını artırabilirsiniz. Kurutup toz haline getirdiğiniz sarımsak kabuklarını çorba ve yemeklere ekleyerek lezzet katabilirsiniz. Sarımsak kabuğu çayı ile doğal bir antibiyotik etkisi yaratarak soğuk algınlığına karşı koruma sağlayabilirsiniz.

Sarımsağı soyup kabuklarını atıyor musunuz? Bir daha düşünün: Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Sarımsak Kabuğu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu çay için birkaç adım yeterli!

Sarımsak kabuklarını temizleyip yıkayın.

Kaynamış 2 bardak suyun içerisine kabukları ekleyin.

Yaklaşık 1 saat demlendikten sonra çayı süzün ve keyifle tüketin.

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