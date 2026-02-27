Şampiyonluk yolunda kritik randevu: Zeynep Sönmez-Cristina Bucşa çeyrek final maçı tarihi
Merida Açık'ta mücadele eden Zeynep Sönmez, Ann Li'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 23 yaşındaki milli tenisçi, WTA 500 turnuvasında dünya 20 numarası Cristina Bucsa ile karşılaşacak. Mücadele 28 Şubat'ta saat 00.30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez çeyrek finale yükseldi. WTA 500 düzeyindeki organizasyona özel davetle katılan milli tenisçi, ABD'li Ann Li'yi mağlup ederek son sekize kaldı.
📊 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ
Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:
📌Turnuva: Merida Açık (WTA 500)
📌Tur: Çeyrek final
📌Rakip: Cristina Bucsa (Dünya No: 20)
🗓️ TARİH VE SAAT
Çeyrek final mücadelesi 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 00.30'da başlayacak. Maç, Merida Açık turnuvasının çeyrek final programı kapsamında gerçekleştirilecek.
📺 YAYIN BİLGİSİ
Zeynep Sönmez ile Cristina Bucsa arasındaki çeyrek final karşılaşması Bein Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📊 TURNUVADAKİ PERFORMANSI
23 yaşındaki tenisçi, Merida'daki organizasyonda üst turlara yükselerek dikkat çekti. Özel davetle katıldığı turnuvada birden fazla rakibini eleyen Sönmez, çeyrek finale kadar ilerledi. Ann Li karşısında aldığı galibiyet, sporcunun son dönemdeki performansını sürdürdüğünü gösterdi. Avusturya Açık'taki sonuçlarının ardından dünya sıralamasında 81. basamağa yükselen Sönmez, sıralamadaki konumunu koruma ve geliştirme hedefiyle mücadele ediyor.