Şampiyonluk yolunda kritik randevu: Zeynep Sönmez-Cristina Bucşa çeyrek final maçı tarihi

Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez çeyrek finale yükseldi. WTA 500 düzeyindeki organizasyona özel davetle katılan milli tenisçi, ABD'li Ann Li'yi mağlup ederek son sekize kaldı.

Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:

🗓️ TARİH VE SAAT

Zeynep Sönmez ile Cristina Bucsa arasındaki çeyrek final karşılaşması Bein Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📊 TURNUVADAKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki tenisçi, Merida'daki organizasyonda üst turlara yükselerek dikkat çekti. Özel davetle katıldığı turnuvada birden fazla rakibini eleyen Sönmez, çeyrek finale kadar ilerledi. Ann Li karşısında aldığı galibiyet, sporcunun son dönemdeki performansını sürdürdüğünü gösterdi. Avusturya Açık'taki sonuçlarının ardından dünya sıralamasında 81. basamağa yükselen Sönmez, sıralamadaki konumunu koruma ve geliştirme hedefiyle mücadele ediyor.