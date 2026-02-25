Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Oruç başlangıcı hangi an?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, sahur ve iftar vakitlerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. "İmsak ne zaman girer?", "Sahurda yeme-içme hangi anda sona erer?", "Ezan okunurken su içilir mi?" gibi sorular özellikle sahura kalkan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, merak edilen konulara açıklık getirdi.

Takvimlerde yer alan "imsak" vakti, oruca başlama zamanını ifade ediyor. İmsak vakti; gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıktığı ve sabah namazı vaktinin girdiği an olarak kabul ediliyor. Ramazan ayında sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunuyor.

Diyanet'in açıklamasına göre, ezanın başlamasıyla birlikte yeme ve içmenin bırakılması gerekiyor. Ezan okunmaya başladıktan sonra yeme-içmeye devam edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Ancak ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında dinen bir sakınca bulunmuyor.

İMSAK NEDİR?

Sözlük anlamı itibarıyla "kendini tutmak, engellemek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dini bir terim olarak fecr-i sâdıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden ve orucu bozan diğer davranışlardan uzak durmayı ifade ediyor. İmsakin karşıtı ise "iftar" olarak tanımlanıyor.

Halk arasında ise imsak kelimesi, daha çok oruca başlama vakti anlamında kullanılıyor. Bu kullanımda imsak, tan yerinin ağarmasıyla başlayan ve orucun fiilen başladığı zamanı ifade ediyor.