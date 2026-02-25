Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Oruç başlangıcı hangi an?
Ramazan ayında sahura kalkan milyonlarca kişi, "İmsak ne zaman başlar, ezan okunurken su içilir mi, yeme-içme ezanla birlikte mi kesilir?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, imsak vaktinin orucun başlangıcı olduğunu, sabah ezanının da bu vakitle birlikte okunduğunu belirterek ezanın başlamasıyla yeme ve içmenin bırakılması gerektiğini ancak o anda ağızda bulunan lokmanın yutulmasında sakınca olmadığını açıkça ifade ediyor.
SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
Takvimlerde yer alan "imsak" vakti, oruca başlama zamanını ifade ediyor. İmsak vakti; gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıktığı ve sabah namazı vaktinin girdiği an olarak kabul ediliyor. Ramazan ayında sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunuyor.
Diyanet'in açıklamasına göre, ezanın başlamasıyla birlikte yeme ve içmenin bırakılması gerekiyor. Ezan okunmaya başladıktan sonra yeme-içmeye devam edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Ancak ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında dinen bir sakınca bulunmuyor.
Bu çerçevede, sahurda yeme-içme imsak vaktinin girmesiyle sona eriyor. Ezanın bitmesi değil, başlaması esas alınıyor.
İMSAK NEDİR?
Sözlük anlamı itibarıyla "kendini tutmak, engellemek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dini bir terim olarak fecr-i sâdıktan iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden ve orucu bozan diğer davranışlardan uzak durmayı ifade ediyor. İmsakin karşıtı ise "iftar" olarak tanımlanıyor.
Halk arasında ise imsak kelimesi, daha çok oruca başlama vakti anlamında kullanılıyor. Bu kullanımda imsak, tan yerinin ağarmasıyla başlayan ve orucun fiilen başladığı zamanı ifade ediyor.
ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?
Orucun başlangıç ve bitiş vakti Kur'ân-ı Kerîm'de açık şekilde belirtiliyor. Ayette, "Şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tamamlayın" buyuruluyor.
Bu hükme göre oruç, fecr-i sâdık olarak adlandırılan tan yerinin ağarmasıyla başlıyor ve güneşin batmasıyla, yani iftar vaktiyle sona eriyor.
Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerinin doğru şekilde takip edilmesi, orucun geçerliliği açısından önem taşıyor. Bu nedenle vatandaşların bulundukları yerin imsak ve iftar saatlerini esas alarak hareket etmeleri gerekiyor.