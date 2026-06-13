Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı
Türk pop müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde adeta içini döktü. Ünlü sanatçı, şöhretle gelen yalnızlığına dair duygusal itiraflarda bulundu.
Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu.
"ŞÖHRETİN BEDELİ YALNIZLIK"
Kariyeri boyunca zirveden inmeyen ve müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Pekkan, sahnede "Üç Kalp" adlı sevilen eserini seslendirdikten sonra şöhretin perde arkasına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Yıllardır süren parıltılı kariyerinin getirdiği yalnızlığa dikkat çeken Süperstar, şu sözlerle hayranlarına içini döktü:
"O kadar yalnızım ki… İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar, bütün bu ışıkların altında bir o kadar yalnızım."
"SİZ BENİM HAYATIMDAKİ HER ŞEYSİNİZ"
Özel hayatına ve kuramadığı aile düzenine dair de konuşan Ajda Pekkan, hayranlarını birer dost, birer yoldaş olarak gördüğünü belirtti. Pekkan, "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum" diyerek, alkışlar eşliğinde duygusal anlar yaşadı.
"KENDİMİ BÜYÜTMEKTEN ÇOCUĞA VAKİT BULAMADIM"
Sanatçının yürek burkan itirafları sadece Ankara konseriyle sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda gençlerle bir araya geldiği bir etkinlikte yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Yeni neslin zekasına ve parlaklığına olan hayranlığını dile getiren efsane sanatçı, annelik özlemini şu sözlerle ifade etmişti:
"Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti."
BİR ÖMRÜN BEDELİ: BAŞARI VE FEDAKARLIK
Dev serveti, yıllara meydan okuyan güzelliği ve milyonları peşinden sürükleyen ikonik duruşuyla Türkiye'nin Süperstar'ı olan Ajda Pekkan, başarıya giden yolda özel hayatından yaptığı fedakarlıkları açık yüreklilikle dile getirdi. Sanatçının bu samimi itirafları, magazin tarihinin unutulmaz itirafları arasına girdi.