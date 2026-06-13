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Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk pop müziğinin "Süperstar"ı Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde adeta içini döktü. Ünlü sanatçı, şöhretle gelen yalnızlığına dair duygusal itiraflarda bulundu.

Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı 1

Ajda Pekkan, geçtiğimiz akşam Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde binlerce hayranıyla buluştu.

Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı 2

"ŞÖHRETİN BEDELİ YALNIZLIK"

Kariyeri boyunca zirveden inmeyen ve müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Pekkan, sahnede "Üç Kalp" adlı sevilen eserini seslendirdikten sonra şöhretin perde arkasına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Yıllardır süren parıltılı kariyerinin getirdiği yalnızlığa dikkat çeken Süperstar, şu sözlerle hayranlarına içini döktü:

"O kadar yalnızım ki… İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar, bütün bu ışıkların altında bir o kadar yalnızım."

Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı 3

"SİZ BENİM HAYATIMDAKİ HER ŞEYSİNİZ"

Özel hayatına ve kuramadığı aile düzenine dair de konuşan Ajda Pekkan, hayranlarını birer dost, birer yoldaş olarak gördüğünü belirtti. Pekkan, "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. Bunun için size çok teşekkür ediyorum" diyerek, alkışlar eşliğinde duygusal anlar yaşadı.

Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı 4

"KENDİMİ BÜYÜTMEKTEN ÇOCUĞA VAKİT BULAMADIM"

Sanatçının yürek burkan itirafları sadece Ankara konseriyle sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda gençlerle bir araya geldiği bir etkinlikte yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.

Yeni neslin zekasına ve parlaklığına olan hayranlığını dile getiren efsane sanatçı, annelik özlemini şu sözlerle ifade etmişti:

"Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum ama artık geçti."

Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı 5

BİR ÖMRÜN BEDELİ: BAŞARI VE FEDAKARLIK

Dev serveti, yıllara meydan okuyan güzelliği ve milyonları peşinden sürükleyen ikonik duruşuyla Türkiye'nin Süperstar'ı olan Ajda Pekkan, başarıya giden yolda özel hayatından yaptığı fedakarlıkları açık yüreklilikle dile getirdi. Sanatçının bu samimi itirafları, magazin tarihinin unutulmaz itirafları arasına girdi.

Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı 6

SÜPERSTAR'IN KÖKLERİNE YOLCULUK

Türk pop müziğinin Süperstar"ı Ajda Pekkan, sadece sahne ışıklarıyla değil, başarılarla dolu yaşam öyküsüyle de Türkiye'nin en ikonik figürlerinden biri olmaya devam ediyor.

12 Şubat 1946 İstanbul doğumlu olan sanatçı, 1970'lerden bu yana kazandığı "Süperstar" unvanını, güçlü kadın figürünü yansıtan şarkılarıyla ve yıllara meydan okuyan duruşuyla perçinledi.

Sahne ışıklarının perde arkası: Ajda Pekkan'dan Ankara'da "yalnızlık" itirafı 7

KÖKLÜ BİR AİLE, DİSİPLİNLİ BİR ÇOCUKLUK

Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ajda Pekkan'ın hayatındaki temel taşları, ailesinin disiplinli yapısı oluşturdu.

Babası Deniz Albay Rıdvan Pekkan (1919-1970) ve annesi ev hanımı Gülten Nevin Dobruca (1922-1999) ile büyüyen sanatçı, çocukluğunun önemli bir kısmını babasının mesleği nedeniyle Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçirdi.

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