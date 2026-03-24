Sahil Güvenlik 4, KGM 1 işçi alıyor: Başvuru ekranı İŞKUR'da açıldı

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 10:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere işçi alımına ilişkin yeni ilanlar yayımlandı. Farklı illerde ve farklı statülerde yapılacak alımlar için başvuru süreçleri resmen başlarken, adayların belirlenen şartları dikkatle incelemesi gerektiği vurgulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere toplam 4 sürekli işçi alımı yapılacak. Mersin'de bulunan işyerinde istihdam edilecek personel için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci 23 Mart 2026 tarihinde başlarken, 27 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını İŞKUR il müdürlükleri, hizmet merkezleri, internet sitesi veya Alo 170 hattı üzerinden yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR İlana başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Ayrıca adayların, ilan edilen kadrolara uygun eğitim veya ustalık belgesine sahip olması şartı aranıyor. Bunun yanı sıra; Halihazırda örgün eğitime devam edenler başvuru yapamayacak, Kamu kurumlarında görevden ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek, Emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı alan adaylar başvuru sürecine dahil edilmeyecek. Adayların ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor.

ÖNCELİK HAKKI VE BELGELENDİRME ŞARTI Başvurularda öncelik hakkına sahip olan adaylar için özel düzenlemeler de yer alıyor. Bu kapsamda, öncelik durumunu belgeleyen adayların ilgili evrakları ibraz etmesi zorunlu tutuluyor. Ancak davet edildiği halde sürece katılmayan veya işi kabul etmeyen adayların bu haklarını kaybedeceği açıkça belirtiliyor.