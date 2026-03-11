Sahada değil tribünde! Buse Terim "tarihte bir ilk" deyip paylaştı

Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda avantaj yakaladı. Maçı tribünden takip eden Fatih Terim ve kızı Buse Terim, birlikte verdikleri kareyle dikkat çekti; Buse Terim de o anları, "Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla maç keyfi" notuyla paylaştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti.

"TARİHTE BİR İLK" Karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim ve kızı Buse Terim de yer aldı. Buse Terim, babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Terim paylaşımında, "Tarihte bir ilk! Sahada değil, tribünde taraftar olarak babacımla maç keyfi" ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, Buse Terim'in sırtında babasının isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla verdiği poz da takipçilerinin beğenisini topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, baba-kızın tribündeki karesine çok sayıda yorum ve beğeni bıraktı.

BUSE TERİM'İN ÖZEL HAYATI Buse Terim kimdir? Buse Terim, teknik direktör Fatih Terim ve Fulya Terim'in kızıdır. Moda, yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan bir isimdir. Buse Terim kiminle evliydi?

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Buse Terim'in kaç çocuğu var?

Buse Terim'in iki kızı vardır. İlk kızı Nil 2016'da, ikinci kızı Naz ise 2018'de dünyaya gelmiştir.