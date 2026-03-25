TAKİBİNİ EN ÇOK SÜRDÜREN İLLER BELLİ OLDU Kampanya sonrası takip disiplininin en güçlü olduğu iller de belli oldu. Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne başvurduktan sonra kişiye özel programa uyup düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'da 13 bin 75 kişi takibini sürdürdü. İstanbul'u 10 bin 901 danışanla Antalya, 8 bin 738 danışanla Van izledi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde uygulanan kişiye özel beslenme programları ve düzenli kontroller sonucunda İstanbul'da toplam 51 bin 81 kilo verildi. Bu ili 35 bin 113 kiloyla Denizli, 27 bin 634 kiloyla Van takip etti. Bakanlık verilerine göre kişi başına verilen ortalama kiloda Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk beş şehir arasında yer aldı.

Fazla Kilo Sorunu Bireysel Değil, Halk Sağlığı Meselesi Kampanyadan çıkan en önemli sonuçlardan biri, fazla kilonun artık münferit bir yaşam tarzı sorunu olarak görülemeyecek olması. Veriler, Türkiye'de geniş bir nüfusun kilo kaynaklı sağlık riski taşıdığını açık biçimde gösterdi.

Fazla kilo; hipertansiyon, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve yaşam kalitesinde düşüş gibi çok sayıda başlıkla doğrudan bağlantılı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanya, yalnızca zayıflama odaklı bir uygulama değil, hastalık yükünü azaltmaya dönük bir koruyucu sağlık hamlesi niteliği de taşıyor.

ÖLÇÜMLERDE YÜZDE 45'İ FAZLA KİLOLU ÇIKMIŞTI Kampanya kapsamında yapılan boy ve kilo ölçümlerine göre toplumun yaklaşık yüzde 45'i fazla kilolu, yüzde 25'i ise obezite sınırında yer aldı. 5,5 milyondan fazla kişi kendi tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Sürece dahil olan bireyler yeni döneme daha sağlıklı ve zinde başladı.