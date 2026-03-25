CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Sağlık Bakanlığı listeyi paylaştı: Zayıflama rekoru kıran iller hangileri?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası, 10 ayda 513 bin kiloluk kayıp ve 211 bin kişinin ideal kilosuna ulaşmasıyla sonuç verdi. Veriler, ücretsiz danışmanlık ve düzenli takibin kilo kontrolünde doğrudan etkili olduğunu gösterdi. Takiplerine en çok devam eden danışanlar İstanbul, Antalya ve Van'da kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası, uzun vadeli ilk sonuçlarını verdi. 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümünün yapıldığı uygulamada, Sağlıklı Hayat Merkezleri'ndeki takiplerini sürdüren yaklaşık 211 bin kişi ideal kilosuna ulaştı, toplam kilo kaybı ise 513 bine yaklaştı. Ortaya çıkan tabloda, ücretsiz danışmanlığın etkisini net biçimde görüldü.

211 BİN KİŞİ İDEAL KİLOSUNA KAVUŞTU

Sağlık Bakanlığı'nın "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası, kısa süreli bir farkındalık çalışmasının ötesine geçerek pozitif sağlık sonuçları üretti. Bakanlık verilerine göre kampanyaya katılan ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde düzenli takip edilen vatandaşlar 10 ayda yaklaşık 513 bin kilo verdi. Aynı süreçte yaklaşık 211 bin kişi ideal kilosuna ulaştı. Bu sonuç, fazla kilo ve obeziteyle mücadelede düzenli takip ile kişiye özel danışmanlığın doğrudan karşılık ürettiğini gösterdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kampanyanın ulaştığı tabloyu rakamlarla paylaştı. Memişoğlu, Türkiye genelinde 10 milyon kişinin kilosunun ölçüldüğünü, kampanyaya katılıp Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde takip edilen 211 bin vatandaşın ideal kilosuna ulaştığını açıkladı.

Kampanya ile ilgili açıklamasında "Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi." şeklinde ifadelere yer verdi.

SHM, KAMPANYANIN ANA TAŞIYICISI OLDU

Kampanyanın etkili sonuç üretmesinde en belirleyici unsur, yönlendirilen kişilerin yalnız bırakılmaması oldu. Fazla kilolu çıkan vatandaşlar, ücretsiz beslenme danışmanlığı almak üzere Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne (SHM) yönlendirildi. Bu merkezlerde kişiye özel programlar hazırlandı, düzenli kontroller yapıldı ve danışanların süreci izlenmeye devam edildi.

Kilo kaybında en önemli unsurun süreklilik oldu. Sadece ölçüm yapmak değil, danışanı takip etmek, beslenme düzenini yeniden kurmak ve kontrol mekanizmasını işletmek başarıyı belirledi. Bakanlığın açıkladığı veriler de tam olarak bu noktaya işaret etti. Takiplerine devam eden yaklaşık 211 bin kişi toplamda yaklaşık 513 bin (513 ton) kilo verdi.

TAKİBİNİ EN ÇOK SÜRDÜREN İLLER BELLİ OLDU

Kampanya sonrası takip disiplininin en güçlü olduğu iller de belli oldu. Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne başvurduktan sonra kişiye özel programa uyup düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'da 13 bin 75 kişi takibini sürdürdü. İstanbul'u 10 bin 901 danışanla Antalya, 8 bin 738 danışanla Van izledi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde uygulanan kişiye özel beslenme programları ve düzenli kontroller sonucunda İstanbul'da toplam 51 bin 81 kilo verildi. Bu ili 35 bin 113 kiloyla Denizli, 27 bin 634 kiloyla Van takip etti. Bakanlık verilerine göre kişi başına verilen ortalama kiloda Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk beş şehir arasında yer aldı.

Fazla Kilo Sorunu Bireysel Değil, Halk Sağlığı Meselesi

Kampanyadan çıkan en önemli sonuçlardan biri, fazla kilonun artık münferit bir yaşam tarzı sorunu olarak görülemeyecek olması. Veriler, Türkiye'de geniş bir nüfusun kilo kaynaklı sağlık riski taşıdığını açık biçimde gösterdi.

Fazla kilo; hipertansiyon, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve yaşam kalitesinde düşüş gibi çok sayıda başlıkla doğrudan bağlantılı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanya, yalnızca zayıflama odaklı bir uygulama değil, hastalık yükünü azaltmaya dönük bir koruyucu sağlık hamlesi niteliği de taşıyor.

ÖLÇÜMLERDE YÜZDE 45'İ FAZLA KİLOLU ÇIKMIŞTI

Kampanya kapsamında yapılan boy ve kilo ölçümlerine göre toplumun yaklaşık yüzde 45'i fazla kilolu, yüzde 25'i ise obezite sınırında yer aldı. 5,5 milyondan fazla kişi kendi tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Sürece dahil olan bireyler yeni döneme daha sağlıklı ve zinde başladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin