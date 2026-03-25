Sağlık Bakanlığı listeyi paylaştı: Zayıflama rekoru kıran iller hangileri?
Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası, uzun vadeli ilk sonuçlarını verdi. 10 milyon kişinin boy-kilo ölçümünün yapıldığı uygulamada, Sağlıklı Hayat Merkezleri'ndeki takiplerini sürdüren yaklaşık 211 bin kişi ideal kilosuna ulaştı, toplam kilo kaybı ise 513 bine yaklaştı. Ortaya çıkan tabloda, ücretsiz danışmanlığın etkisini net biçimde görüldü.
211 BİN KİŞİ İDEAL KİLOSUNA KAVUŞTU
Sağlık Bakanlığı'nın "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyası, kısa süreli bir farkındalık çalışmasının ötesine geçerek pozitif sağlık sonuçları üretti. Bakanlık verilerine göre kampanyaya katılan ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde düzenli takip edilen vatandaşlar 10 ayda yaklaşık 513 bin kilo verdi. Aynı süreçte yaklaşık 211 bin kişi ideal kilosuna ulaştı. Bu sonuç, fazla kilo ve obeziteyle mücadelede düzenli takip ile kişiye özel danışmanlığın doğrudan karşılık ürettiğini gösterdi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kampanyanın ulaştığı tabloyu rakamlarla paylaştı. Memişoğlu, Türkiye genelinde 10 milyon kişinin kilosunun ölçüldüğünü, kampanyaya katılıp Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde takip edilen 211 bin vatandaşın ideal kilosuna ulaştığını açıkladı.
Kampanya ile ilgili açıklamasında "Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi." şeklinde ifadelere yer verdi.
SHM, KAMPANYANIN ANA TAŞIYICISI OLDU
Kampanyanın etkili sonuç üretmesinde en belirleyici unsur, yönlendirilen kişilerin yalnız bırakılmaması oldu. Fazla kilolu çıkan vatandaşlar, ücretsiz beslenme danışmanlığı almak üzere Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne (SHM) yönlendirildi. Bu merkezlerde kişiye özel programlar hazırlandı, düzenli kontroller yapıldı ve danışanların süreci izlenmeye devam edildi.
Kilo kaybında en önemli unsurun süreklilik oldu. Sadece ölçüm yapmak değil, danışanı takip etmek, beslenme düzenini yeniden kurmak ve kontrol mekanizmasını işletmek başarıyı belirledi. Bakanlığın açıkladığı veriler de tam olarak bu noktaya işaret etti. Takiplerine devam eden yaklaşık 211 bin kişi toplamda yaklaşık 513 bin (513 ton) kilo verdi.