Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 sürekli işçi alımı için heyecan dorukta. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura çekimini bekliyor. Bakanlık tarafından yayımlanan kura kılavuzuna göre çekiliş canlı olarak yayınlanacak ve sonuçlar kısa sürede erişime açılacak. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 08:10
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılında gerçekleştireceği 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için kura çekimi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık, nihai aday listesini yayımlarken şimdi tüm gözler kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte detaylar ve kura takvimi…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

Başvurular İŞKUR Üzerinden Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı. 81 ilde gerçekleştirilecek alımlarda farklı pozisyonlar için toplam 3 bin 658 sürekli işçi istihdam edilecek. Başvuru sürecinin sona ermesiyle adaylar, noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi tarihini merakla bekliyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

Kura Çekimi 27 Mayıs'ta Canlı Yayınlanacak

Bakanlık tarafından yayımlanan kura kılavuzuna göre 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla tüm kamuoyuna duyurulacak. Bu sayede adaylar, kura sürecini anlık olarak takip edebilecek.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kazanan adayların listesi canlı olarak yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başarılı adaylar gerekli belge işlemlerini tamamlayacak. Kurban Bayramı'nın ardından göreve başlamaları planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

İşçi Alımı Hangi İllerde Yapılacak?

Bakanlık tarafından ilan edilen kadro dağılımı, Türkiye'nin 81 ilini kapsıyor. İşçi alımları aşağıdaki illerde gerçekleşecek:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

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