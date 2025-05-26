Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 sürekli işçi alımı için heyecan dorukta. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura çekimini bekliyor. Bakanlık tarafından yayımlanan kura kılavuzuna göre çekiliş canlı olarak yayınlanacak ve sonuçlar kısa sürede erişime açılacak. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura çekimi tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi