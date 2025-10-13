Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2.247 kamuya işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden yürüttüğü 2 bin 247 sürekli işçi alımı süreci sona yaklaşıyor. 13 Ekim'de tamamlanacak başvuruların ardından binlerce adayın gözü, kura çekimi ve sonuç tarihlerine çevrildi. Bakanlık, kura sonucunda 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanını kadrosuna dahil edecek. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte sürece dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 06:26
Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden yürüttüğü 2 bin 247 sürekli işçi alımı sürecinde sona gelindi. 8 Ekim'de başlayan başvurular, 13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla tamamlanacak. Binlerce adayın merakla beklediği kura çekimi ve sonuç tarihi için geri sayım başladı.

BAŞVURULAR BUGÜN TAMAMLANIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın bu yılki ikinci işçi alımı için başvurular, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Adaylar, başvurularını yalnızca online sistem üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru süreci 13 Ekim'de sona erecek ve bu tarihten sonra yeni başvuru kabul edilmeyecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi sürecine geçilecek. Kura tarihi, saati ve yeri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet sitesinden duyurulacak.

Yılın ilk işçi alımında olduğu gibi, bu kura çekiminin de başvuruların ardından yaklaşık 2 ila 3 hafta içinde yapılması bekleniyor. Sonuçlar, asıl ve yedek aday listeleriyle birlikte aynı internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Kadro Dağılımı ve Alım Yapılacak Pozisyonlar

Yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı, farklı alanlarda toplam 2 bin 247 kişiyi istihdam edecek.

-1.948 temizlik görevlisi

-572 güvenlik görevlisi (silahsız)

-244 klinik destek elemanı

Bu kadrolar, Türkiye genelinde farklı sağlık tesislerinde istihdam edilecek.

SON DAKİKA