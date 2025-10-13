Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2.247 kamuya işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden yürüttüğü 2 bin 247 sürekli işçi alımı süreci sona yaklaşıyor. 13 Ekim'de tamamlanacak başvuruların ardından binlerce adayın gözü, kura çekimi ve sonuç tarihlerine çevrildi. Bakanlık, kura sonucunda 1.948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanını kadrosuna dahil edecek. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte sürece dair son gelişmeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 06:26