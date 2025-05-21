Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 3 bin 658 sürekli işçi alımında kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvuru sürecinin ardından, gözler kura çekimine çevrildi. Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti, nihai aday listesi erişime açıldı. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte nihai liste sorgulama ekranı…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:09