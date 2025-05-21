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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 3 bin 658 sürekli işçi alımında kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvuru sürecinin ardından, gözler kura çekimine çevrildi. Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti, nihai aday listesi erişime açıldı. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İşte nihai liste sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:09
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular sonrası nihai aday listesi erişime açıldı. Listeye giren adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı. Başvuru sürecinde en çok merak edilen konulardan biri de kura çekimleri oldu. Sağlık Bakanlığı, noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimiyle işe alınacak kişileri belirleyecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı işçi alımı kapsamında temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı pozisyonlarda görevlendirme yapılacak. İşte kontenjan detayları…

🔸 3.170 Temizlik görevlisi

🔸 242 Klinik destek elemanı

🔸 240 Özel güvenlik görevlisi (silahsız)

🔸 6 Aşçı

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İŞKUR üzerinden alınan toplam 3.658 işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacak. Kura çekimleri canlı olarak yayınlanacak. Kurada adı çıkan adaylar, belge işlemlerini tamamlayarak Kurban Bayramı sonrasında göreve başlayacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Nihai Liste Açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 3.658 sürekli işçi alımı sürecinde nihai liste belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından, başvurusu onaylanan ve kura çekimine katılma hakkı kazanan adayların yer aldığı nihai liste açıklandı. Kura sonucu ismi çıkan adaylar, herhangi bir mülakat sürecine girmeden doğrudan istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Nihai Listeye Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden nihai listeye erişebilir. Nihai liste için şu adımları takip edin:

🔹 https://esube.iskur.gov.tr adresine gidin

🔹 "İş Arayan" alanından giriş yapın

🔹 "İş Başvurularım" sekmesine tıklayın

🔹 Sağlık Bakanlığı başvurunuzu seçin

🔹 "Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak sonuçlara ulaşın.

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