Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste açıklandı: İşte sorgulama ekranı

Nihai Liste Açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 3.658 sürekli işçi alımı sürecinde nihai liste belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından, başvurusu onaylanan ve kura çekimine katılma hakkı kazanan adayların yer aldığı nihai liste açıklandı. Kura sonucu ismi çıkan adaylar, herhangi bir mülakat sürecine girmeden doğrudan istihdam edilecek.