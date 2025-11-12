Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi İL İL sonuç listesi! SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ASIL ve YEDEK isim sorgulama

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILDI

Bakanlık açıklamasına göre, bu yılki alımlarda adaylar herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulmadan, tamamen kura yöntemiyle belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter gözetiminde gerçekleştirildi.