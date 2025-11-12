Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi İL İL sonuç listesi! SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ASIL ve YEDEK isim sorgulama

Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura süreci tamalandı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Bakanlık, kura çekimini bugün canlı yayında gerçekleştirdi. Peki sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranına dair ayrıntılar.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 13:15
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı taşra teşkilatlarında istihdam edeceği 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik kura çekimi tamamlandı. Kura sürecinin ardından asil ve yedek aday listeleri belirlenerek sonuçlar kesinlik kazandı. PPeki tam liste ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILDI

Bakanlık açıklamasına göre, bu yılki alımlarda adaylar herhangi bir yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulmadan, tamamen kura yöntemiyle belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter gözetiminde gerçekleştirildi.

KURA YAYINI İZLE

Kura çekimini tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki videodan izleyebilirler.

SONUÇLAR AYNI GÜN AÇIKLANACAK

Kura sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, aynı gün saat 17.00'den itibaren Bakanlığın resmi internet adresi olan https://iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Kura sürecinde herhangi bir sınav uygulanmayacak; adaylar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.

KURA SIRASI İLLERE GÖRE BELİRLENDİ

Kura çekimi, illerin trafik koduna göre sırayla yapılacak oturumlar şeklinde düzenlenecek. Her oturumda, başvuru yapan adaylar arasından meslek ve birim bazında asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

Kura çekilişi sıralaması şu şekilde olacak:

Aydın (09), Elazığ (23), Erzincan (24), Gaziantep (27), Mersin (33), İstanbul (34), Kahramanmaraş (46), Ordu (52), Rize (53), Samsun (55) ve Şanlıurfa (63).

