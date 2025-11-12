Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi İL İL sonuç listesi! SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ASIL ve YEDEK isim sorgulama
Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura süreci tamalandı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler kura tarihine çevrilmişti. Bakanlık, kura çekimini bugün canlı yayında gerçekleştirdi. Peki sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte sonuç sorgulama ekranına dair ayrıntılar.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 13:15