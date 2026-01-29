CANLI YAYIN
Sağanak ve fırtına 80 km hızla radara yansıdı! 20 ilde sarı kod: İstanbul, Ankara, İzmir

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29 Ocak Perşembe günü katıldığı A Haber canlı yayınında yurt genelini etkisi altına alacak hava sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tek, özellikle Ege ve Akdeniz'de gün içinde kuvvetli yağışların etkisini artıracağını belirtirken, İstanbul için beklenen kar ihtimaline de netlik kazandırdı.

Adil Tek'in aktardığına göre, bugün itibarıyla Türkiye genelinde yağışlar kendini göstermeye başladı. Doğu Anadolu'da önceki günlerden kalan yağışların büyük ölçüde etkisini kaybettiğini belirten Tek, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışların kısa süre içinde tamamen sona ereceğini ifade etti. Ancak bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığını da vurguladı.

İZMİR'DE YAĞMUR BAŞLADI, MARMARA SIRADA

Uydu ve radar görüntülerini değerlendiren Tek, Akdeniz üzerinden gelen sistemin kısa sürede Ege'ye ulaştığını söyledi. Yağışların ilk olarak İzmir'de başladığını belirten Tek, önümüzdeki saatlerde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de etkili olacağını kaydetti. Öğle saatlerine kadar özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tek, bu bölgeler için sel ve su baskını riskine dikkat çekti.

YAĞIŞLAR BATIDAN YURDA GİRİŞ YAPTI

EGE VE BATI AKDENİZ'DE YAĞIŞ ŞİDDETİ ARTACAK

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sistemin Ege ve Batı Akdeniz'de daha da güçleneceğini ifade eden Tek, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın günün ilerleyen saatlerinde kuvvetli yağış altında kalacağını söyledi. Son günlerde yaşanan yüksek yağış miktarlarının yeniden görülebileceğini belirten Tek, özellikle kıyı kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ANTALYA İÇİN AYRI UYARI: RİSK DEVAM EDİYOR

Antalya'da önceki gün yaşanan şiddetli rüzgarın ardından seralarda ve tarım alanlarında ciddi hasar oluştuğunu hatırlatan Adil Tek, benzer risklerin devam ettiğini söyledi. İtalya üzerinden sarkan serin havanın Akdeniz'e ulaştığında deniz suyu sıcaklığı nedeniyle güç kazandığını ifade eden Tek, deniz yüzeyindeki buharlaşmanın kuvvetli yağış, fırtına ve yer yer hortum riskini artırdığını dile getirdi.

Tek, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere üç ayrı yağış dalgasının geçiş yapacağını belirtti.

İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ ZAYIF

İstanbul'da pazar gecesi beklenen kar ihtimaline de açıklık getiren Adil Tek, mevcut verilere göre zeminde etkili bir kar yağışının mümkün görünmediğini söyledi. Sıcaklıkların 5-7 derece bandında seyredeceğini belirten Tek, pazar ve pazartesi günleri yağışın ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olacağını, yer yer karla karışık yağmur görülebileceğini ifade etti.

En soğuk gecenin pazartesiyi salıya bağlayan gece olabileceğini, ancak sıcaklıkların sıfırın altına düşme ihtimalinin sınırlı olduğunu da ekledi.

KAR İÇİN ADRES EDİRNE VE KIRKLARELİ

Adil Tek'e göre, İstanbul için tatil gerektirecek bir kar tablosu bulunmuyor. Ancak Edirne ve Kırklareli'de pazar günü kuvvetli kar yağışı ihtimali yüksek. Bu bölgelerde sıcaklıkların eksi değerlere düşmesinin beklendiğini söyleyen Tek, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun da kar yağışından payını alacak bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

ÇÖL TOZU GELİYOR: YAĞMURLA BİRLİKTE ÇÖKECEK

Tek, bu sistemle birlikte Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozunun da Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı. Çöl tozunun yağışla birlikte yere çökeceğini belirten Tek, bunun tarımsal açıdan önemli bir doğal gübre kaynağı olduğunu söyledi.

Çöl tozunun denizlere ulaştığında besin zincirini desteklediğini ve balık popülasyonuna olumlu katkı sağladığını belirten Tek, araçların üzerinde çamur şeklinde görülebilecek bu durumun önümüzdeki günlerde daha sık yaşanabileceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kar yağışı öngörülüyor.

FIRTINA UYARISI: RÜZGAR HIZLANIYOR

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşması beklenen rüzgarın, özellikle açık alanlarda ve kıyı kesimlerinde etkisini artıracağı ifade ediliyor.

BUZLANMA, SİS VE ÇIĞ RİSKİ

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekiliyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ BÖLGELERDE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "SARI" KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı, beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda hazırlanan ve uyarı verilen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda; Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale ile Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli; İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldü.

SEL VE FIRTINAYA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği vurgulandı.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

TÜRKİYE GENELİ GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge İl En Yüksek Hava Durumu
Marmara Edirne 12°C Parçalı, çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Marmara İstanbul 15°C Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak
Marmara Kırklareli 12°C Parçalı, çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
Marmara Kocaeli 17°C Parçalı, çok bulutlu, sağanak
Ege Afyonkarahisar 10°C Parçalı, çok bulutlu, yağmurlu
Ege Denizli 15°C Parçalı, çok bulutlu, yerel kuvvetli yağmur
Ege İzmir 17°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Ege Muğla 11°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak
Akdeniz Adana 16°C Parçalı, çok bulutlu
Akdeniz Antalya 15°C Yerel kuvvetli sağanak
Akdeniz Hatay 14°C Parçalı, çok bulutlu, sağanak
Akdeniz Isparta 10°C Parçalı, çok bulutlu, sağanak
İç Anadolu Ankara 11°C Parçalı, çok bulutlu, yağmurlu
İç Anadolu Eskişehir 11°C Parçalı, çok bulutlu, yağmurlu
İç Anadolu Konya 12°C Yerel kuvvetli sağanak
İç Anadolu Sivas 2°C Parçalı, çok bulutlu
Batı Karadeniz Bolu 12°C Parçalı, çok bulutlu, yağmurlu
Batı Karadeniz Düzce 15°C Sağanak yağışlı
Batı Karadeniz Sinop 17°C Parçalı, çok bulutlu
Batı Karadeniz Zonguldak 18°C Sağanak yağışlı
Orta-Karadeniz Amasya 14°C Parçalı, çok bulutlu
Doğu Karadeniz Artvin 11°C Parçalı, çok bulutlu
Orta-Karadeniz Samsun 18°C Parçalı, çok bulutlu
Doğu Karadeniz Trabzon 17°C Parçalı, çok bulutlu
Doğu Anadolu Erzurum 0°C Çok bulutlu
Doğu Anadolu Kars 1°C Çok bulutlu
Doğu Anadolu Malatya 3°C Çok bulutlu
Doğu Anadolu Van 4°C Karla karışık yağmur, kar
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 4°C Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Gaziantep 14°C Sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Siirt 6°C Karla karışık yağmur
Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa 14°C Çok bulutlu
