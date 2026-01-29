Sağanak ve fırtına 80 km hızla radara yansıdı! 20 ilde sarı kod: İstanbul, Ankara, İzmir
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29 Ocak Perşembe günü katıldığı A Haber canlı yayınında yurt genelini etkisi altına alacak hava sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tek, özellikle Ege ve Akdeniz'de gün içinde kuvvetli yağışların etkisini artıracağını belirtirken, İstanbul için beklenen kar ihtimaline de netlik kazandırdı.
Adil Tek'in aktardığına göre, bugün itibarıyla Türkiye genelinde yağışlar kendini göstermeye başladı. Doğu Anadolu'da önceki günlerden kalan yağışların büyük ölçüde etkisini kaybettiğini belirten Tek, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışların kısa süre içinde tamamen sona ereceğini ifade etti. Ancak bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığını da vurguladı.
İZMİR'DE YAĞMUR BAŞLADI, MARMARA SIRADA
Uydu ve radar görüntülerini değerlendiren Tek, Akdeniz üzerinden gelen sistemin kısa sürede Ege'ye ulaştığını söyledi. Yağışların ilk olarak İzmir'de başladığını belirten Tek, önümüzdeki saatlerde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de etkili olacağını kaydetti. Öğle saatlerine kadar özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tek, bu bölgeler için sel ve su baskını riskine dikkat çekti.
YAĞIŞLAR BATIDAN YURDA GİRİŞ YAPTI
EGE VE BATI AKDENİZ'DE YAĞIŞ ŞİDDETİ ARTACAK
Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sistemin Ege ve Batı Akdeniz'de daha da güçleneceğini ifade eden Tek, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın günün ilerleyen saatlerinde kuvvetli yağış altında kalacağını söyledi. Son günlerde yaşanan yüksek yağış miktarlarının yeniden görülebileceğini belirten Tek, özellikle kıyı kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
ANTALYA İÇİN AYRI UYARI: RİSK DEVAM EDİYOR
Antalya'da önceki gün yaşanan şiddetli rüzgarın ardından seralarda ve tarım alanlarında ciddi hasar oluştuğunu hatırlatan Adil Tek, benzer risklerin devam ettiğini söyledi. İtalya üzerinden sarkan serin havanın Akdeniz'e ulaştığında deniz suyu sıcaklığı nedeniyle güç kazandığını ifade eden Tek, deniz yüzeyindeki buharlaşmanın kuvvetli yağış, fırtına ve yer yer hortum riskini artırdığını dile getirdi.
Tek, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere üç ayrı yağış dalgasının geçiş yapacağını belirtti.