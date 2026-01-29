Sağanak ve fırtına 80 km hızla radara yansıdı! 20 ilde sarı kod: İstanbul, Ankara, İzmir

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 29 Ocak Perşembe günü katıldığı A Haber canlı yayınında yurt genelini etkisi altına alacak hava sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tek, özellikle Ege ve Akdeniz'de gün içinde kuvvetli yağışların etkisini artıracağını belirtirken, İstanbul için beklenen kar ihtimaline de netlik kazandırdı.

Adil Tek'in aktardığına göre, bugün itibarıyla Türkiye genelinde yağışlar kendini göstermeye başladı. Doğu Anadolu'da önceki günlerden kalan yağışların büyük ölçüde etkisini kaybettiğini belirten Tek, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışların kısa süre içinde tamamen sona ereceğini ifade etti. Ancak bu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığını da vurguladı.

İZMİR'DE YAĞMUR BAŞLADI, MARMARA SIRADA Uydu ve radar görüntülerini değerlendiren Tek, Akdeniz üzerinden gelen sistemin kısa sürede Ege'ye ulaştığını söyledi. Yağışların ilk olarak İzmir'de başladığını belirten Tek, önümüzdeki saatlerde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de etkili olacağını kaydetti. Öğle saatlerine kadar özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tek, bu bölgeler için sel ve su baskını riskine dikkat çekti.

EGE VE BATI AKDENİZ'DE YAĞIŞ ŞİDDETİ ARTACAK Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sistemin Ege ve Batı Akdeniz'de daha da güçleneceğini ifade eden Tek, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın günün ilerleyen saatlerinde kuvvetli yağış altında kalacağını söyledi. Son günlerde yaşanan yüksek yağış miktarlarının yeniden görülebileceğini belirten Tek, özellikle kıyı kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.