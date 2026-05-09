Sadece yılda bir gün yeşil yanıyor: Japonya’daki trafik lambasının şaşırtan hikayesi

Japonya'nın küçük Himakajima Adası'ndaki tek trafik ışığı, yılın sadece bir gününde yeşile dönüyor. Nedeni ise trafik yoğunluğu değil, çocuklara güvenli yol geçmeyi öğretmek. 1994'ten bu yana yalnızca birkaç düzine kez çalışan sistem, bugün turistik bir simgeye dönüştü.

Japonya denildiğinde akla ilk olarak yoğun trafik, kalabalık caddeler ve neon ışıkları geliyor. Ancak ülkenin küçük bir adasında bulunan tek trafik ışığı, alışılmışın dışında bir görev üstleniyor. Aichi eyaletine bağlı Himakajima Adası'ndaki bu ışık, yılın 364 günü kırmızı ve sarı yanıp sönüyor. Yeşil ışık ise sadece yılda bir kez devreye giriyor.

TRAFİK İÇİN DEĞİL, EĞİTİM İÇİN KURULDU Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı Himakajima'da araç sayısı oldukça az. Adada büyük yollar ya da yoğun kavşaklar bulunmuyor. Bu nedenle günlük yaşamda trafik ışığına ihtiyaç duyulmuyor. Ancak yıllar önce dikkat çeken başka bir sorun ortaya çıktı. Adada büyüyen çocuklar, ana karaya gittiklerinde trafik ışıklarını nasıl kullanacaklarını bilmiyordu. Özellikle yoğun şehirlerde karşıdan karşıya geçmek onlar için ciddi bir risk oluşturuyordu. Bunun üzerine dönemin Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Kazuo Sugiura harekete geçti. 1990'lı yılların başında başlatılan çalışma sonrası adanın Doğu Limanı bölgesine bir trafik ışığı yerleştirildi. Sistem 1994 yılında resmen kullanılmaya başlandı.

ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM VERİLİYOR Her yıl belirlenen özel günde ilkokul öğrencileri bir araya geliyor. Çocuklar yayalar ve bisikletliler olarak iki gruba ayrılıyor. Eğitim sırasında yetişkin görevliler de onlara eşlik ediyor. Yeşil ışık yandığında çocuklara güvenli şekilde karşıya geçmeleri öğretiliyor. Sarı ve kırmızı ışıkta ise nasıl durmaları gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor. Bu nedenle Himakajima'daki trafik ışığı, klasik bir trafik sistemi değil, eğitim aracı olarak görülüyor. Kurulduğu günden bu yana ışığın sadece 30'dan biraz fazla kez yeşil yanması da bunun en büyük göstergesi olarak dikkat çekiyor.

ADANIN TURİSTİK SİMGELERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ Başlangıçta yalnızca çocukların eğitimi için kullanılan trafik ışığı, zamanla turistlerin de ilgisini çekmeye başladı. Bugün ada yönetimi, bu ışığı resmi tanıtımlarda turistik noktalardan biri olarak gösteriyor. Özellikle Japonya'ya gelen yabancı turistler, "yılda bir kez çalışan trafik ışığı"nı görmek için Himakajima'yı ziyaret ediyor. Küçük ada, sakin yapısı ve sıra dışı trafik sistemi sayesinde sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

JAPONYA'DAKİ TEK İLGİNÇ TRAFİK SİSTEMİ DEĞİL Japonya'da trafik ışıklarıyla ilgili ilginç örnekler sadece Himakajima ile sınırlı değil. Ülkedeki bazı küçük adalarda hiç trafik ışığı bulunmuyor. Bunlardan bazıları şöyle: Ada Özelliği Shinojima Kalıcı trafik ışığı yok Kōzushima Trafik dur levhalarıyla düzenleniyor Teshima Küçük yol ağına sahip Aoshima "Kedi Adası" olarak biliniyor, araç bulunmuyor Özellikle Aoshima adasında hiç otomobil olmadığı için ulaşım tamamen yürüyerek sağlanıyor.

JAPONYA'DA TRAFİK IŞIKLARI NEDEN MAVİ GÖRÜNÜYOR? Japonya'daki trafik sistemleriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de ışıkların rengi oluyor. Ülkede yeşil ışık birçok bölgede turkuaza yakın bir tonda kullanılıyor. Bunun nedeni ise Japon kültüründe mavi ve yeşil renklerin tarihsel olarak aynı kelimeyle ifade edilmesi. Bu nedenle bazı ziyaretçiler Japonya'daki trafik ışıklarını ilk gördüklerinde şaşkınlık yaşayabiliyor.