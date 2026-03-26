Buna karşın en yüksek kirlilik seviyeleri Güney Asya ve Afrika'da yoğunlaşıyor. AA'ya göre "En kirli ülkeler" sıralamasında Pakistan, Bangladeş, Tacikistan, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ilk 5'te yer aldı. Dünyanın en kirli 25 şehrinin tamamı Hindistan, Pakistan ve Çin sınırları içinde yer alıyor.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Loni'de yıllık ortalama PM2.5 değeri 112,5 µg/m³ olarak ölçüldü. Euro News'e göre bu seviye, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 23 artış anlamına gelirken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen sınırın 22 katını aşıyor. 2024 verileri, kirliliğin ana kaynaklarını yoğun trafik, sanayi emisyonları, yol kaynaklı toz ve düzensiz atık dökümü olarak belirtmiştir.

AVRUPA'DA PM2.5 UYARISI 19 Mart Perşembe günü, Copernicus Atmosphere Monitoring Service, Avrupa genelinde artan PM2.5 seviyelerine dikkat çekti. Uyarının temelinde mevsimsel tarım faaliyetlerinden kaynaklanan amonyak emisyonları, bazı polen türlerindeki yoğunlaşma ve hava sirkülasyonunun zayıf kalması yer aldı. Copernicus verilerine göre, Doğu Avrupa ve Balkanlar'da fosil yakıt kullanımına bağlı arka plan kirliliğini kalıcı bir sorun haline geldi.

İZLEME ZAYIFLIYOR: VERİ YOKSA RİSK GÖRÜNMEZ Centre for Research on Energy and Clean Air (Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi), 44 ülkede hava kalitesi izleme sistemlerinin zayıflatıldığını, altı ülkede ise hiçbir ölçüm yapılmadığını tespit etti.

IQAir Global CEO'su Frank Hammes, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzleme olmadan, soluduğumuz havanın içeriğini tam olarak anlayamayız. Gerçek zamanlı verilere erişimi genişletmek, toplulukların harekete geçmesini sağlar. Emisyonları azaltarak ve iklim değişikliğiyle mücadele ederek, küresel hava kalitesinde anlamlı ve kalıcı iyileştirmeler sağlayabiliriz."