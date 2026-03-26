Hava Kalitesi Raporu 2025: 143 ülke incelendi, sadece 13’ü temiz çıktı
Dünya Geneli Hava Kalitesi Raporu açıklandı, temiz havanın küresel ölçekte hızla azaldığı ortaya kondu. Dünya genelinde sadece 13 ülke güvenli hava standardını yakalayabildi, şehirlerin büyük çoğunluğu risk sınırının üzerinde yer aldı. İşte havası en temiz ve en kirli şehirler...
Dünya genelinde hava kirliliği hızla yayılırken, temiz hava yalnızca sınırlı bölgelerde korunabiliyor. Kirli hava ise dünyanın büyük bölümünde günlük yaşamın olağan bir parçasına dönüşmüş durumda. 2025'te şehirlerin yalnızca yüzde 14'ü güvenli hava sınırını karşılayabildi. Havası en kirli şehir Hindistan'daki Loni açıklanırken, en temiz şehir ise Güney Afrika'daki Nieuwoudtville oldu.
TEMİZ HAVA AZALIYOR
İsviçre hava izleme ajansı IQAir tarafından yayımlanan Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre, 143 ülkedeki 9 binin üzerinde şehir incelendi ve sadece yüzde 14'ü güvenli sınırı aşmadı.
Bu durumun temel nedeni sanayi emisyonları, fosil yakıt kullanımı ve kontrolsüz kentleşme. 2025'te tabloyu ağırlaştıran kritik unsur ise iklim değişikliğinin tetiklediği orman yangınları oldu. Yangınlar, kısa sürede geniş alanlara yayılan yoğun partikül yükü oluşturarak hava kalitesini düşürdü.
KİRLİ HAVA SAĞLIĞI ETKİLİYOR
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ince partikül madde (PM2.5) için sağlık temelli sınır değerleri belirledi. Çapı 2,5 mikrometrenin altında olan bu parçacıklar solunum yoluyla akciğerlerin en derin noktalarına kadar ilerleyebilir ve kana karışabilir. Uzun süre maruz kalındığında solunum yolu hastalıkları, kalp-damar sorunları ve bazı kanser türleriyle doğrudan bağlantı kurulmuştur.
HAVASI EN TEMİZ VE EN KİRLİ ÜLKELER AÇIKLANDI
Dünya genelinde hava kalitesi açısından güvenli sınırları koruyabilen yalnızca 13 ülke ve bölge bulunuyor. Bu sınırlı grupta Avustralya'nın yanı sıra Barbados, Bermuda, Fransız Polinezyası, Grenada, Yeni Kaledonya, Panama, Porto Riko, Réunion ve ABD Virgin Adaları da yer alıyor.