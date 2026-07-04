Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı

"YAS HİÇ TUTMADIM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Taşaner, geçtiğimiz yıl Aslı Şafak'ın sunduğu İşin Aslı programında babasının vefatına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Babasını birkaç yıl önce kaybettiğini anlatan Taşaner, "Hâlâ ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Yas hiç tutmadım" sözleriyle yaşadığı duygusal süreci paylaşmıştı.

OĞLUNDAN İLHAM ALDI, SAHNELERE ADIM ATTI Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, katıldığı "Bambaşka Sohbetler" programında tiyatroya başlama hikayesini ve annesi Sacide Taşaner'in oyunculuk serüvenine dair dikkat çeken detayları paylaşmıştı. Taşaner'in anlattıkları, oyunculuk tutkusunun aile içinde nasıl ilham verici bir hikâyeye dönüştüğünü ortaya koydu.

Kaan Taşaner, tiyatroya olan ilgisinin futbolu bıraktıktan sonra yaşadığı boşluk döneminde başladığını anlattı. Belediyenin düzenlediği ücretsiz bir tiyatro atölyesine katılan Taşaner, bu süreçte hayatında önemli bir değişim yaşadığını belirtti.

"BEN DE YAPACAĞIM" DEYİP HAREKETE GEÇTİ Oğlundaki olumlu değişimi ve tiyatronun empati kurma becerisine katkısını fark eden Sacide Taşaner ise oyunculuğa ilgi duymaya başladı. "Ben de yapacağım" diyerek harekete geçen Sacide Taşaner, 50'li yaşlarında tiyatro kurslarına katıldı. Kısa süre içinde amatör oyunlarda sahneye çıkan Taşaner, ardından oyunculuk kariyerinde kendi yolunu çizdi.