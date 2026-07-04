Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un Pamuk Çankaya'sı Sacide Taşaner, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun oğlunun ekranların yakından tanıdığı bir isim olduğu ortaya çıktı. Anne-oğlun yıllar önce aynı dizide rol aldığı detayı ise duyanları şaşırttı. İşte Sacide Taşaner'in ünlü oğlu...
ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde canlandırdığı Pamuk Çankaya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sacide Taşaner, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündeme geldi.
Dizide geleneklerine bağlı, aynı zamanda kendi çıkarlarını gözeten "fırsatçı babaanne" Pamuk Çankaya'ya hayat veren Sacide Taşaner'in oğlunun da ekranların yakından tanıdığı ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
SACİDE TAŞANER'İN OĞLU BAKIN KİM?
Sacide Taşaner'in oğlu, birçok başarılı dizi ve film projesinde rol alan oyuncu Kaan Taşaner. Anne ve oğlun yıllar önce aynı dizide kamera karşısına geçtiği de yeniden gündeme geldi.
AYNI DİZİDE ROL ALDILAR
Sacide Taşaner ve Kaan Taşaner, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde birlikte rol aldı. Dizide Kaan Taşaner, Erdoğan Yaşaran karakterini canlandırırken Sacide Taşaner ise Halide rolüyle izleyici karşısına çıktı.
KAAN TAŞANER'İN BAŞARILI OYUNCULUK KARİYERİ
Annesi Sacide Taşaner gibi oyunculuk kariyerini sürdüren Kaan Taşaner, bugüne kadar birçok dikkat çeken projede yer aldı.
Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Kızılcık Şerbeti ve Bir Zamanlar İstanbul gibi yapımlarda rol alan Taşaner, canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.