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Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un Pamuk Çankaya'sı Sacide Taşaner, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun oğlunun ekranların yakından tanıdığı bir isim olduğu ortaya çıktı. Anne-oğlun yıllar önce aynı dizide rol aldığı detayı ise duyanları şaşırttı. İşte Sacide Taşaner'in ünlü oğlu...

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 1

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde canlandırdığı Pamuk Çankaya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sacide Taşaner, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de gündeme geldi.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 2

Dizide geleneklerine bağlı, aynı zamanda kendi çıkarlarını gözeten "fırsatçı babaanne" Pamuk Çankaya'ya hayat veren Sacide Taşaner'in oğlunun da ekranların yakından tanıdığı ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.

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Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 3

SACİDE TAŞANER'İN OĞLU BAKIN KİM?

Sacide Taşaner'in oğlu, birçok başarılı dizi ve film projesinde rol alan oyuncu Kaan Taşaner. Anne ve oğlun yıllar önce aynı dizide kamera karşısına geçtiği de yeniden gündeme geldi.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 4

AYNI DİZİDE ROL ALDILAR

Sacide Taşaner ve Kaan Taşaner, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde birlikte rol aldı. Dizide Kaan Taşaner, Erdoğan Yaşaran karakterini canlandırırken Sacide Taşaner ise Halide rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 5

KAAN TAŞANER'İN BAŞARILI OYUNCULUK KARİYERİ

Annesi Sacide Taşaner gibi oyunculuk kariyerini sürdüren Kaan Taşaner, bugüne kadar birçok dikkat çeken projede yer aldı.

Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Kızılcık Şerbeti ve Bir Zamanlar İstanbul gibi yapımlarda rol alan Taşaner, canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 6

"YAS HİÇ TUTMADIM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaan Taşaner, geçtiğimiz yıl Aslı Şafak'ın sunduğu İşin Aslı programında babasının vefatına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Babasını birkaç yıl önce kaybettiğini anlatan Taşaner, "Hâlâ ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Yas hiç tutmadım" sözleriyle yaşadığı duygusal süreci paylaşmıştı.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 7

OĞLUNDAN İLHAM ALDI, SAHNELERE ADIM ATTI

Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, katıldığı "Bambaşka Sohbetler" programında tiyatroya başlama hikayesini ve annesi Sacide Taşaner'in oyunculuk serüvenine dair dikkat çeken detayları paylaşmıştı. Taşaner'in anlattıkları, oyunculuk tutkusunun aile içinde nasıl ilham verici bir hikâyeye dönüştüğünü ortaya koydu.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 8

Kaan Taşaner, tiyatroya olan ilgisinin futbolu bıraktıktan sonra yaşadığı boşluk döneminde başladığını anlattı. Belediyenin düzenlediği ücretsiz bir tiyatro atölyesine katılan Taşaner, bu süreçte hayatında önemli bir değişim yaşadığını belirtti.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 9

"BEN DE YAPACAĞIM" DEYİP HAREKETE GEÇTİ

Oğlundaki olumlu değişimi ve tiyatronun empati kurma becerisine katkısını fark eden Sacide Taşaner ise oyunculuğa ilgi duymaya başladı. "Ben de yapacağım" diyerek harekete geçen Sacide Taşaner, 50'li yaşlarında tiyatro kurslarına katıldı. Kısa süre içinde amatör oyunlarda sahneye çıkan Taşaner, ardından oyunculuk kariyerinde kendi yolunu çizdi.

Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u Sacide Taşaner'in oğlu da ünlü oyuncu çıktı 10

İLK TELEVİZYON İŞİNİ ANNESİ ALDI

Kaan Taşaner, annesiyle ilgili dikkat çeken bir detayı da paylaştı. Ünlü oyuncu, ilk televizyon işini kendisinden önce annesi Sacide Taşaner'in aldığını açıkladı. Annesinin kariyerinden gururla söz eden Taşaner, "Annemin CV'si çok dolu" ifadelerini kullandı.

Anne ve oğlun oyunculuk yolculuğu, Sacide Taşaner'in oğlundan aldığı ilhamla 50'li yaşlarında sahnelere adım atması ve kariyerinde önemli projelerde yer almasıyla dikkat çekti.

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