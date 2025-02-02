Viral Galeri Viral Liste Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Şaban ayının bereketi yaklaşırken, bu mübarek ayda oruç tutarak manevi hazırlık yapmak isteyen müminler, hangi günlerin faziletli olduğunu merak ediyor. Peygamber Efendimiz'in bu mübarek ayda oruç tutulmasını tavsiye ettiği rivayet edilirken, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmek isteyenler Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:00
Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Mübarek üç ayların içinde yer alan Şaban ayı, manevi hazırlığın en kıymetli dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan bu mübarek ayda oruç tutmak isteyen Müslümanlar, hangi günlerin faziletli olduğunu ve ibadetlerini nasıl en güzel şekilde yerine getirebileceklerini merak ediyor. Özellikle Eyyam-ı Biyd olarak bilinen 13. 14. ve 15. günlerde oruç tutmanın büyük bir ecir vesilesi olduğu ifade edilirken, Şaban ayının manevi atmosferinden en iyi şekilde faydalanmak isteyenler için önemli tarihler belli oldu.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Şaban Ayı Ne Zaman Başlayacak?

Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban, 2025 yılında 31 Ocak Cuma günü başlayacak. Bu ay, İslam tarihinde önemli olaylara sahne olmuş, duaların kabul edildiği ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir dönem olarak bilinir. Peygamber Efendimiz'in "Benim ayım" diye nitelendirdiği Şaban ayı, ibadetlerle değerlendirilmesi gereken mübarek zaman dilimlerinden biridir.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Şaban Ayının 13. 14. ve 15. Günleri Ne Zaman?

Oruç ibadetine önem veren Müslümanlar için Şaban ayının Eyyam-ı Biyd günleri büyük anlam taşıyor. 2025 yılında Şaban ayının 13. 14. ve 15. günleri sırasıyla 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerine denk geliyor. Bu üç gün içinde en dikkat çeken tarih ise 13 Şubat. Çünkü bu yıl Şaban ayının 13. gecesi, aynı zamanda Berat Kandili olarak idrak edilecek. Günahların affı, duaların kabulü ve manevi arınma açısından büyük önem taşıyan bu gece, bolca ibadet ve tövbe ile değerlendirilmesi gereken özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Şaban Ayında Kaç Gün Oruç Tutulmalı?

Şaban ayında oruç tutmak, sünnet olarak tavsiye edilen ibadetlerden biridir. Hadislerde, Peygamber Efendimiz'in bu ayda diğer aylara nazaran daha fazla oruç tuttuğu rivayet edilir. Özellikle şu günlerde oruç tutmanın fazileti vurgulanır:

Şaban ayının 1. günü (Ayın ilk gününe ibadetle başlamak için)

Eyyam-ı Biyd günleri (13, 14 ve 15. günler)

Şaban ayının 30. günü (Ramazan'a giriş hazırlığı için)

Bunların yanı sıra, Şaban'ın 1. gecesi, 15. gecesi ve 27. gecesinde ibadet edilmesi de tavsiye edilir. Bu mübarek zaman dilimlerinde oruç tutmak, istiğfar etmek ve Allah'a yönelmek, manevi kazanç açısından büyük önem taşır.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Şaban Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

Nafile oruç tutmak isteyen kişiler, şu şekilde niyet edebilir:

"Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya."

Bu niyetin sahurda veya oruç başlamadan önce yapılması yeterlidir. Şaban ayında tutulan oruç, kişinin Ramazan'a manevi olarak hazırlanmasına da vesile olur.

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