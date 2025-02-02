Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?

Mübarek üç ayların içinde yer alan Şaban ayı, manevi hazırlığın en kıymetli dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan bu mübarek ayda oruç tutmak isteyen Müslümanlar, hangi günlerin faziletli olduğunu ve ibadetlerini nasıl en güzel şekilde yerine getirebileceklerini merak ediyor. Özellikle Eyyam-ı Biyd olarak bilinen 13. 14. ve 15. günlerde oruç tutmanın büyük bir ecir vesilesi olduğu ifade edilirken, Şaban ayının manevi atmosferinden en iyi şekilde faydalanmak isteyenler için önemli tarihler belli oldu.