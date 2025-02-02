Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Şaban ayı orucu hangi tarihlerde tutulacak?
Şaban ayının bereketi yaklaşırken, bu mübarek ayda oruç tutarak manevi hazırlık yapmak isteyen müminler, hangi günlerin faziletli olduğunu merak ediyor. Peygamber Efendimiz'in bu mübarek ayda oruç tutulmasını tavsiye ettiği rivayet edilirken, ibadetlerini en güzel şekilde yerine getirmek isteyenler Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinin ne zaman olduğunu araştırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.02.2025 16:00