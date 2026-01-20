Sabah su içmek metabolizmayı destekliyor! Diyetisyenler uyardı: O saatlere dikkat

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 16:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Diyetisyenler, metabolizmayı desteklemek için su tüketiminin gün boyu düzenli sürdürülmesini öneriyor. Uzmanlara göre uyanınca 30-60 dakika içinde 350-590 ml su içmek hücreleri yeniden nemlendiriyor. Egzersiz öncesi içilen su performansı destekliyor.

Yeterli su tüketimi; vücut ısısının dengelenmesi, besin ve oksijen taşınması, sindirim ve eklem sağlığı gibi birçok temel süreci etkiliyor. Diyetisyen Anar Allidina ve Vicki Koenig'e göre metabolik reaksiyonların sağlıklı ilerlemesi için hidrasyon kritik. Sabah uyanınca su içmek ve egzersiz öncesi sıvı alımını artırmak, gün içi enerji üretimini destekliyor.

SU İÇMEK METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR Diyetisyenlere göre su içmenin en doğru zamanı tek bir saatle sınırlı değil. Gün boyunca düzenli su tüketimi, susuz kalmayı önleyerek metabolik süreçlerin yavaşlamasının önüne geçiyor.

Su, hücrelerde enerji üretimi için gerekli temel unsurlar arasında yer alıyor. Hafif düzeyde susuzluk bile enerji üretimini, yağ oksidasyonunu ve besin taşınmasını yavaşlatabiliyor. Ayrıca su tüketimi; sindirim, atıkların atılması, vücut ısısının dengelenmesi ve kardiyovasküler fonksiyonların korunması üzerinden metabolik verimliliğe katkı sağlıyor.

UYANIR UYANMAZ SU İÇİN Kayıtlı diyetisyen Anar Allidina, uyku sırasında vücudun susuz kaldığını belirterek uyanır uyanmaz su içilmesini öneriyor. Buna göre, uyandıktan sonraki 30-60 dakika içinde 350-590 ml su içmek hücrelerin yeniden nemlenmesine ve bağırsak sağlığının desteklenmesine katkı sağlıyor. Soğuk su içildiğinde vücut, suyu ısıtmak için kısa süreli daha fazla enerji harcayabiliyor. Bu süreç "su kaynaklı termogenez" olarak tanımlanıyor ve metabolizmanın geçici olarak hızlanmasına destek olabiliyor.