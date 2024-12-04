Sabah aç karnına yiyince etkisi ikiye katlanıyor: İşte o meyveler!

Papaya

Tropikal bir meyve olan papaya, içerdiği papain enzimi sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Lif oranı yüksek ve kalorisi düşük olan bu meyve, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Aynı zamanda A, C ve E vitaminleri ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir.