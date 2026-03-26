Saba Tümer’in "Bayan Kahkaha" unvanının arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 10:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ne zaman ekranda görsek yüksek kahkahası ve enerjisiyle içimizi ısıtan Saba Tümer, son günlerde paylaştığı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı sallarken, yıllardır dillerden düşmeyen "Bayan Kahkaha" unvanının perde arkası da ortaya çıktı.

Ekranların neşe kaynağı, kahkahasıyla kulakların pasını silen Saba Tümer, bu kez geçmişe yolculuk yaptı! Sosyal medyada paylaştığı gençlik fotoğrafıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü sunucu, yıllardır merak edilen o soruyu yeniden gündeme getirdi: "Neden Bayan Kahkaha?"

DEĞİŞMEYEN GÜZELLİK: "YÜZ HATLARI AYNI" Paylaşılan fotoğrafta duru güzelliği ve anlamlı bakışlarıyla dikkat çeken Tümer için takipçileri, "Doğal güzelliğin adresi" ve "Yıllar geçse de o neşeli bakışlar hiç değişmemiş" yorumlarında bulundu. Birçok kullanıcı, Tümer'in o yıllardaki duruşunda bile bugünkü ikonik enerjisinin izlerinin görülebildiğini vurguladı.

MUTSUZ ÇOCUKLUK İDDİALARINA YANIT: "TAM TERSİ BİR HAYATIM OLDU" Bu nostaljik paylaşım, Saba Tümer'in 2012 yılında CNN TÜRK'te ekrana gelen "Burada Laf Çok" programında lakabıyla ilgili yaptığı çarpıcı açıklamaları da akıllara getirdi. Toplumdaki genel kanı olan "Çok gülen insanların arkasında mutsuz bir çocukluk yatar" klişesine değinen Tümer, kendi hayat hikayesinin bu teoriyle taban tabana zıt olduğunu belirtmişti.

SABA TÜMER NASIL "BAYAN KAHKAHA" OLDU? Ünlü sunucu, "Bayan Kahkaha" unvanına giden yolun hüzünden değil, tam aksine hayat dolu bir geçmişten geçtiğini şu sözlerle ifade etmişti: "Sanılanın aksine mutsuz bir çocukluk geçirmedim. Benim bu hayat dolu tavrım, mutsuz bir geçmişten kaçış değil; tam tersine o günlerin bir yansımasıdır."

Yıllar içinde sadece bir sunucu değil, pozitif enerjinin sembolü haline gelen Saba Tümer için "Bayan Kahkaha" ifadesi artık bir lakabın ötesine geçerek bir kişisel markaya dönüştü.

Sosyal medyadaki son paylaşımı, bu markanın temelinde yatanın "yapay bir neşe" değil, yıllara meydan okuyan "samimi bir enerji" olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.