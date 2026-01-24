Saatli uyarı geldi: Göz gözü görmeyecek! Sis ve pus ülke geneline yayılıyor
Meteoroloji, saatli uyarı yayımladı. Haritaya göre birçok bölgede öğleden sonra sis ve pus etkisini artıracak. Yer yer kuvvetli yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerin güney ve doğusu ile bazı illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. MGM, haritada günün ikinci yarısına dikkat çekerek öğleden sonra sis ve pusun yaygınlaşacağını bildirdi. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
KIYI VE İÇ BÖLGELER YAĞIŞLI
Tahminlere göre; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz'in bazı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağış görülecek. Ordu, Tokat ve Artvin'in yanı sıra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanağa dönmesi öngörülüyor.
İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİLİ
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar geçişleri görülebilecek.
MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, yağışların bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olabileceğini bildirdi. Antalya'ya sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu ihtimaline dikkat çekilirken, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK
Günün en önemli başlığı ise sis ve pus oldu. Meteoroloji haritasına göre öğleden sonra birçok bölgede sis ve pus etkisini artıracak. Sürücülerin takip mesafesini koruması ve hızını düşürmesi gerekiyor.