Saatli uyarı geldi: Göz gözü görmeyecek! Sis ve pus ülke geneline yayılıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji, saatli uyarı yayımladı. Haritaya göre birçok bölgede öğleden sonra sis ve pus etkisini artıracak. Yer yer kuvvetli yağış beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerin güney ve doğusu ile bazı illerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. MGM, haritada günün ikinci yarısına dikkat çekerek öğleden sonra sis ve pusun yaygınlaşacağını bildirdi. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

KIYI VE İÇ BÖLGELER YAĞIŞLI

Tahminlere göre; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Batı Karadeniz'in bazı kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Marmara'da Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yağış görülecek. Ordu, Tokat ve Artvin'in yanı sıra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanağa dönmesi öngörülüyor.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİLİ

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde de karla karışık yağmur ve kar geçişleri görülebilecek.

MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yağışların bazı bölgelerde yer yer kuvvetli olabileceğini bildirdi. Antalya'ya sarı kodlu uyarı verildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu ihtimaline dikkat çekilirken, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

Günün en önemli başlığı ise sis ve pus oldu. Meteoroloji haritasına göre öğleden sonra birçok bölgede sis ve pus etkisini artıracak. Sürücülerin takip mesafesini koruması ve hızını düşürmesi gerekiyor.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceğini duyuruldu. Sis ve pusla birlikte etkisini artırması beklenen soğuk hava nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda gizli buzlanma oluşabilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR NASIL SEYREDECEK?

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ÇANAKKALE °C, 15°C
  • EDİRNE °C, 9°C
  • İSTANBUL °C, 12°C
  • KIRKLARELİ °C, 10°C

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
  • DENİZLİ °C, 15°C
  • İZMİR °C, 17°C
  • MANİSA °C, 16°C
AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 11°C
  • ANTALYA °C, 15°C
  • HATAY °C, 4°C
  • ISPARTA °C, 7°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Çankırı dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yağmur, güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 8°C
  • ÇANKIRI °C, 7°C
  • ESKİŞEHİR °C, 8°C
  • KAYSERİ °C, 4°C
BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 9°C
  • DÜZCE °C, 14°C
  • SİNOP °C, 13°C
  • ZONGULDAK °C, 12°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 10°C
  • RİZE °C, 13°C
  • SAMSUN °C, 17°C
  • TRABZON °C, 15°C
DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, -3°C
  • KARS °C, -4°C
  • MALATYA °C, 1°C
  • VAN °C, 1°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BATMAN °C, 3°C
  • DİYARBAKIR °C, 3°C
  • GAZİANTEP °C, 3°C
  • SİİRT °C, 3°C
