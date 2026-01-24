Saatli uyarı geldi: Göz gözü görmeyecek! Sis ve pus ülke geneline yayılıyor

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülebileceğini duyuruldu. Sis ve pusla birlikte etkisini artırması beklenen soğuk hava nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde yollarda gizli buzlanma oluşabilir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.