Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde: Tuluğ Çizgen'in son görüntüsü üzdü

Türk televizyon tarihine damga vuran Perihan Abla, Ruhsar, Kaygısızlar ve Ayrılsak da Beraberiz gibi projelerin vazgeçilmez ismi usta oyuncu Tuluğ Çizgen, son haliyle gündem oldu. Yıllardır Bodrum Yalıkavak'ta gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçının son görüntüsü, bir hayranının ziyaretiyle ortaya çıktı.