Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde: Tuluğ Çizgen'in son görüntüsü üzdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Perihan Abla"nın Meraklı Melahat'ı, "Ruhsar"ın Gözüm Abla'sı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Tuluğ Çizgen'in son hali sevenlerini üzdü. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve bakımevine yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki usta ismin son görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Perihan Abla, Ruhsar, Kaygısızlar ve Ayrılsak da Beraberiz gibi projelerin vazgeçilmez ismi usta oyuncu Tuluğ Çizgen, son haliyle gündem oldu. Yıllardır Bodrum Yalıkavak'ta gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçının son görüntüsü, bir hayranının ziyaretiyle ortaya çıktı.

HAFIZALARA KAZINAN KARAKTERLERİN MİMARI

Sayısız film ve dizide canlandırdığı kendine has karakterlerle tanınan Çizgen;

"Perihan Abla" dizisinde "Meraklı Melahat",

"Ruhsar"da "Gözüm Abla",

"Ayrılsak da Beraberiz" dizisinin otoriter ama sempatik kaynanası "Mehveş" karakterleriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

En son 2013 yılında Cesur Hemşire dizisiyle ekranlarda boy gösteren usta oyuncu, o tarihten sonra inzivaya çekilmeyi tercih etmişti.

BAKIMEVİNDE ZİYARET: "GAYET SAĞLIKLI"

Uzun süredir merak konusu olan sanatçının bir bakımevinde kaldığı öğrenildi. Kendisini ziyaret eden bir hayranının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Fotoğrafı paylaşan takipçisi, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında şu notu düştü:

"Tuluğ Çizgen hanımefendiyi kaldığı bakımevinde ziyaret ettim. Kendisini gayet sağlıklı gördüm, enerjisi yerinde. İyi ki var."

Paylaşılan karede, yılların getirdiği değişim dikkat çekse de usta sanatçının yüzündeki o tanıdık gülümsemenin değişmediği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın altına "Çocukluğumuzun neşesi", "Büyük usta, seni çok özledik" gibi sevgi dolu yorumlar yağdırdı.

