Riva'daki evi küle dönmüştü! Aslıhan Karalar yangının çıkış sebebini açıkladı

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası zor günler geçiren Aslıhan Karalar, yangının çıkış sebebini sosyal medyadan açıkladı.

"EŞYALARIMI, ANILARIMI KAYBETTİM"

Hayatta oldukları için şükreden Aslıhan Karalar, "Yangında tüm eşyalarımı, kıyafetlerimi ve yılların biriktirdiği anılarımı kaybettim. En büyük tesellim ise herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır" ifadelerini kullandı.