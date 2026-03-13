Riva'daki evi küle dönmüştü! Aslıhan Karalar yangının çıkış sebebini açıkladı
Oyuncu Aslıhan Karalar, 8 Mart'ta Riva'daki 3 katlı villasında çıkan yangınla büyük bir şok yaşamıştı. Günlerdir derin bir üzüntü yaşayan ünlü oyuncu, yangının çıkış nedenine dair merak edilen detayları sosyal medyadan paylaştı.
2017 Best Model of Turkey birincisi ve başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, Riva'daki evinde çıkan yangınla büyük bir şok yaşadı. 8 Mart Pazar sabahı meydana gelen olayda, genç oyuncu alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın kapladığı evden güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ
Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası zor günler geçiren Aslıhan Karalar, yangının çıkış sebebini sosyal medyadan açıkladı.
26 yaşındaki Karalar, "8 Mart Pazar sabahı Riva'daki evimde, yatak odamın bulunduğu çatı katında ben uyurken çıkan yangının gömme giyinme dolabının arkasında bulunan elektrik panosundaki kablolardan kaynaklandığı itfaiye raporu ile tespit edilmiştir" dedi.
"EŞYALARIMI, ANILARIMI KAYBETTİM"
Hayatta oldukları için şükreden Aslıhan Karalar, "Yangında tüm eşyalarımı, kıyafetlerimi ve yılların biriktirdiği anılarımı kaybettim. En büyük tesellim ise herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır" ifadelerini kullandı.