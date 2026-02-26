Risk aldı, barajı geçemedi! Milyoner’e “Bundan sonra hayatta unutmam” diyerek veda etti

İLÇE SAYISI SORUSU ZORLADI "Türkiye'de adı hangi harfle başlayan ilçe sayısı daha fazladır?" A)A B) B C)S D)K

Yarışmacı, Türkiye'de bine yakın ilçe olduğunu hatırlatarak hafızasını zorladı. Malatya, Bursa ve Ankara'dan örnekler vererek harfleri tek tek değerlendirdi. Özellikle A ve B arasında kaldığını söyledi.

ÇİFT CEVAP JOKERİ DEVREYE GİRDİ 100 bin lira için yarışan yarışmacı, risk almak istemedi. Bunun üzerine çift cevap jokerini kullanma kararı aldı. İlk tahmin olarak A şıkkını işaretledi. Ancak doğru yanıt A değildi. Son hakkını kullanan yarışmacı bu kez B şıkkını seçti. Kararını "Eminim, son kararım" sözleriyle açıkladı.

Oktay Kaynarca, K harfinin Türkçede sık kullanılan bir harf olduğunu vurguladı. İl ve ilçe adlarında da K harfinin yoğun şekilde yer aldığını belirtti. Doğru yanıtın K olduğu açıklandı. Böylece yarışmacı 100 bin lira sorusunu geçemedi ve 50 bin lira ödülle yarışmaya veda etti.