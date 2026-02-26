CANLI YAYIN
Risk aldı, barajı geçemedi! Milyoner’e “Bundan sonra hayatta unutmam” diyerek veda etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Kim Milyoner Olmak İster?"te iki genç yarışmacı kritik sorularda ter döktü. Eray Özdemir hicri takvim sorusunda elenirken, Saykut Karapınar ilçe sayısı sorusunda 100 bin lirayı kaçırdı ancak tarih sorusunda doğru yanıtla dikkat çekti.

atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümünde iki üniversite öğrencisi farklı sorularda heyecan yaşadı. Hicri takvim ve ilçe sayısı soruları yarışmacıların kaderini belirledi.

HİCRİ TAKVİM SORUSUNDA TAKILDI

Ankara doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan Eray Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim görüyor. Yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istediğini söyleyen Özdemir yarışmada hicri takvim sorusunda takıldı.

İŞTE O SORU

"Hicri takvimin on birinci ayı hangisidir?"

A: Ramazan

B: Şevval

C: Zilkade

D: Zilhicce

JOKER KULLANMADI

Telefon jokerini saklamayı düşünen Özdemir, son anda risk alarak "Ramazan, son kararım" dedi. Yanlış çıkması halinde de bunu bir tecrübe olarak göreceğini ifade etti.

Oktay Kaynarca se Hicri takvimde Ramazan ayının dokuzuncu ay olduğunu hatırlattı. Doğru yanıtın Zilkade olduğu açıklandı. Bu sonuçla genç yarışmacı barajı geçemedi. Özdemir, "Bundan sonra hayatta unutmam" sözleriyle yarışmaya veda etti.

İLÇE SAYISI SORUSU ZORLADI

"Türkiye'de adı hangi harfle başlayan ilçe sayısı daha fazladır?"

A)A

B) B

C)S

D)K

Yarışmacı, Türkiye'de bine yakın ilçe olduğunu hatırlatarak hafızasını zorladı. Malatya, Bursa ve Ankara'dan örnekler vererek harfleri tek tek değerlendirdi. Özellikle A ve B arasında kaldığını söyledi.

ÇİFT CEVAP JOKERİ DEVREYE GİRDİ

100 bin lira için yarışan yarışmacı, risk almak istemedi. Bunun üzerine çift cevap jokerini kullanma kararı aldı. İlk tahmin olarak A şıkkını işaretledi. Ancak doğru yanıt A değildi. Son hakkını kullanan yarışmacı bu kez B şıkkını seçti. Kararını "Eminim, son kararım" sözleriyle açıkladı.

Oktay Kaynarca, K harfinin Türkçede sık kullanılan bir harf olduğunu vurguladı. İl ve ilçe adlarında da K harfinin yoğun şekilde yer aldığını belirtti. Doğru yanıtın K olduğu açıklandı. Böylece yarışmacı 100 bin lira sorusunu geçemedi ve 50 bin lira ödülle yarışmaya veda etti.

EĞİTİM İÇİN YARIŞTI

20 yaşındaki Saykut Karapınar, Bursa doğumlu ve İstanbul'da yaşıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde eğitimine devam eden Karapınar, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istediğini söyledi. Heyecanlı olduğu gözlenen genç yarışmacı, soruları dikkatle değerlendirdi.

TARİH SORUSUNDA HATA YAPMADI

20 yaşındaki İTÜ Endüstri Mühendisliği öğrencisi Saykut Karapınar, II. Mehmed'in lakabını soran tarih sorusunda zorlandı.

İŞTE O SORU

"Hangisi, Osmanlı padişahı II. Mehmed'in lakabıdır?"

A: Fatih

B: Avcı

C: Yıldırım

D: Çelebi

JOKER KARARI BELİRLEDİ

Tereddüt yaşayan yarışmacı, yarı yarıya joker hakkını kullandı. Joker sonrası ekranda "Fatih" ve "Yıldırım" seçenekleri kaldı. Bu aşamada düşüncesini netleştiren Karapınar, "Fatih" diyerek cevabını işaretledi. Genç yarışmacı, doğru yanıtla bir üst tura yükselirken, tarih sorusunda jokeri stratejik biçimde kullanması dikkat çekti.

MATEMATİKÇİ AMA TÜRKÇEDE DE İDDİALIYDI

25 yaşındaki Selin Karakaş, Ankara doğumlu ve Ankara'da yaşıyor. Uşak Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Karakaş, öğretmen olarak görev yapıyor.

Üniversite yıllarında sözel derslerde de başarılı olduğunu belirten yarışmacı, buna rağmen soruda net bir kanaate varamadığını söyledi.

İŞTE O SORU

"Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğe göre hangisi 'ne' kelimesinin anlamlarından biri değildir?"

A: Hangi şey

B: Her şey

C: Birçok şey

D: Hiçbir şey

"RİSKTEN NEFRET EDERİM"

Sorunun 300 bin lira değerinde olduğunu hatırlatan Karakaş, risk almak istemediğini açıkça dile getirdi. Garantici bir yapısı olduğunu belirten yarışmacı, yanlış cevap verip pişman olmak istemediğini söyledi.

Uzun süren değerlendirme sonrası 200 bin lirayı alarak yarışmadan çekilme kararı verdi. Sunucunun "Son kararın mı?" sorusuna ise net bir şekilde "Son kararım" yanıtını verdi.

