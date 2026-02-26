Risk aldı, barajı geçemedi! Milyoner’e “Bundan sonra hayatta unutmam” diyerek veda etti
"Kim Milyoner Olmak İster?"te iki genç yarışmacı kritik sorularda ter döktü. Eray Özdemir hicri takvim sorusunda elenirken, Saykut Karapınar ilçe sayısı sorusunda 100 bin lirayı kaçırdı ancak tarih sorusunda doğru yanıtla dikkat çekti.
atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümünde iki üniversite öğrencisi farklı sorularda heyecan yaşadı. Hicri takvim ve ilçe sayısı soruları yarışmacıların kaderini belirledi.
HİCRİ TAKVİM SORUSUNDA TAKILDI
Ankara doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan Eray Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim görüyor. Yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istediğini söyleyen Özdemir yarışmada hicri takvim sorusunda takıldı.
İŞTE O SORU
"Hicri takvimin on birinci ayı hangisidir?"
A: Ramazan
B: Şevval
C: Zilkade
D: Zilhicce
JOKER KULLANMADI
Telefon jokerini saklamayı düşünen Özdemir, son anda risk alarak "Ramazan, son kararım" dedi. Yanlış çıkması halinde de bunu bir tecrübe olarak göreceğini ifade etti.
Oktay Kaynarca se Hicri takvimde Ramazan ayının dokuzuncu ay olduğunu hatırlattı. Doğru yanıtın Zilkade olduğu açıklandı. Bu sonuçla genç yarışmacı barajı geçemedi. Özdemir, "Bundan sonra hayatta unutmam" sözleriyle yarışmaya veda etti.