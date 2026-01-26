Resmi Gazete’de yayımlandı: Jandarma ve Sahil Güvenlik 3 Bin 635 personel alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına toplam 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alınacağını duyurdu. Başvurular bugünden itibaren 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Personel Temin Sistemi aracılığıyla yapılacak. Alımların branş dağılımı, kontenjan sayıları ve tüm başvuru şartları resmi kurumların internet sitelerinde yer alıyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı yapılacağını açıkladı. İlan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA 3 BİN 395 ASTSUBAY İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim görmek üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek. Alımlar; jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 3 bin 164 erkek ve 231 kadın aday istihdam edilecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarda toplam 200 sözleşmeli astsubay görevlendirilecek. Astsubay alımında 180 erkek ve 20 kadın aday yer alacak.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere toplam 40 sözleşmeli subay temin edilecek.